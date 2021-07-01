الخميس 01-07-2021
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الخميس، 01-07-2021 11:23 ص

خطوات الانتقال إلى نسخة ويندوز 10 Home

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الوكيل الإخباري - تأتي نسخة ويندوز 10 إس لتكون أكثر أمانًا من نسخة ويندوز 10 Home، وهي تقدم نفس المميزات والاستخدامات.

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كيف تنتقل إلى نسخة ويندوز 10 Home

يمكنك بسهولة الانتقال إلى النسخ المعتادة من ويندوز 10 دون الحاجة لشراء نسخة جديدة من النظام. 


وحتى تقوم بذلك عليك إتباع الخطوات التالية: 
1- توجه في البداية إلى صفحة إعدادات ويندوز 10 ثم إضغط على التحديثات والأمان، وبعد ذلك اختر من القائمة الجانبية تفعيل النظام.

2- وعندما تصل إلى نافذة تفعيل النظام تجد أمامك اختيار يدعى ” الانتقال إلى نسخة ويندوز 10 Home”. 

3- ويجب ألا تضغط على اختيار ترقية نسخة ويندوز 10، حيث يقوم هذا بنقلك إلى نسخة ويندوز 10 برو إس.
4- وهي لا تسمح لك بتثبيت التطبيقات من خارج متجر مايكروسوفت، ولذلك لا فائدة من الانتقال إليها.
5- وعندما تصل إلى صفحة الانتقال عبر متجر مايكروسوفت، قم بالضغط على زر الحصول على النسخة بالأسفل.
6-وبعد ذلك تنتقل بشكل تلقائي النسخة المنزلية من ويندوز 10 دون حتى إعادة، ويطلب منك المتجر إدخال حساب مايكروسوفت حتى تتمكن من تفعيل النسخة الجديدة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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