خطوات الانتقال إلى نسخة ويندوز 10 Home

الوكيل الإخباري - تأتي نسخة ويندوز 10 إس لتكون أكثر أمانًا من نسخة ويندوز 10 Home، وهي تقدم نفس المميزات والاستخدامات.





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كيف تنتقل إلى نسخة ويندوز 10 Home



يمكنك بسهولة الانتقال إلى النسخ المعتادة من ويندوز 10 دون الحاجة لشراء نسخة جديدة من النظام.



وحتى تقوم بذلك عليك إتباع الخطوات التالية:

1- توجه في البداية إلى صفحة إعدادات ويندوز 10 ثم إضغط على التحديثات والأمان، وبعد ذلك اختر من القائمة الجانبية تفعيل النظام.

2- وعندما تصل إلى نافذة تفعيل النظام تجد أمامك اختيار يدعى ” الانتقال إلى نسخة ويندوز 10 Home”.

3- ويجب ألا تضغط على اختيار ترقية نسخة ويندوز 10، حيث يقوم هذا بنقلك إلى نسخة ويندوز 10 برو إس.

4- وهي لا تسمح لك بتثبيت التطبيقات من خارج متجر مايكروسوفت، ولذلك لا فائدة من الانتقال إليها.

5- وعندما تصل إلى صفحة الانتقال عبر متجر مايكروسوفت، قم بالضغط على زر الحصول على النسخة بالأسفل.

6-وبعد ذلك تنتقل بشكل تلقائي النسخة المنزلية من ويندوز 10 دون حتى إعادة، ويطلب منك المتجر إدخال حساب مايكروسوفت حتى تتمكن من تفعيل النسخة الجديدة.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





