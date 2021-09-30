خطوات الترقية إلى إصدار ويندوز 11 مجانًا

الوكيل الإخباري - بعد أشهر من الاختبار أطلقت شركة مايكروسوفت الإصدار الأخير من نظام التشغيل ويندوز 11 لقناة المعاينة ويعتبر هذا الإطلاق الخطوة الأخيرة قبل طرحه رسميًا على نطاق أوسع في الخامس من أكتوبر القادم وإذا كنت لا ترغب في الانتظار حتى موعد الإطلاق الرسمي فإن بإمكانك الترقية الآن واستخدام الإصدار الجديد مبكرًا وبشكل مجاني.

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للترقية إلى الإصدار الجديد من نظام التشغيل يجب عليك القيام بخطوتين وهما:



1 - التحقق من معرفة إذا مواصفات حاسبك مؤهلا ومتوافقًا مع الإصدار الجديد. وذلك من خلال تنزيل وتثبيت تطبيق Microsoft PC Health المعاد تحسينه .

2 - التسجيل باعتبارك أحد أعضاء برنامج ويندوز إنسايدر عبر موقع مايكروسوفت الرسمي .

وبعد ذلك اتبع الخطوات التالية للترقية إلى الإصدار الجديد مجانًا:



1 - افتح نافذة الإعدادات في حاسبك.

2 - انقر على تبويب التحديث والأمان.

3 - اضغط على تبويب ويندوز إنسايدر في الجهة اليسرى من الشاشة.

4 - انقر على زر البدء

5 - اربط حساب مايكروسوفت الذي استخدمته للتسجيل لتصبح أحد أعضاء برنامج ويندوز إنسايدر.

6 - عند مطالبتك باختيار إعدادات برنامج ويندوز إنسايدر حدد خيار معاينة الإصدار Release Preview.

7 - وافق على شروط مايكروسوفت ومن ثم أعد تشغيل الحاسب.

8 - بمجرد فتح الحاسب افتح نافذة الإعدادات ومن ثم اضغط على تبويب التحديث والأمان.

9 - تظهر لك لافتة جديدة تخبرك بوجود تحديث اختياري لإصدار ويندوز 11.

10 - اضغط على خيار التنزيل والتثبيت واتبع التعليمات للترقية إلى الإصدار الجديد.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية