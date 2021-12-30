الخميس 30-12-2021
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الخميس، 30-12-2021 03:07 م

خطوات الحصول على تنبيه بالصوت عند امتلاء أو انخفاض بطارية الأيفون

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الوكيل الإخباري - في عام 2018 أعلنت أبل عن تطبيق Shortcut جديد في حدث WWDC السنوي، لكن تم طرح التطبيق لاحقًا للجمهور باستخدام نظام التشغيل iOS 13، حيث يتيح لك تطبيق الاختصارات إنشاء اختصاراتك الخاصة بخطوات متعددة.

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إذا كنت ترغب في تلقى إشعارات مسموعة عندما يتم شحن جهاز أبل أيفون الخاص بك بالكامل أو إذا كنت ترغب في تلقي إشعارات مسموعة عندما تصل البطارية إلى النسبة التي تريدها، يمكنك استخدام هذا التطبيق، وإذا كنت تريد معرفة كيفية الحصول على إشعارات صوتية للبطارية.

 

فيمكنك اتباع هذه الخطوات :

 

1. افتح تطبيق Shortcuts على هاتف أبل أيفون الخاص بك.
2. اضغط على الأتمتة فى وسط شريط التنقل.
3. اضغط على أيقونة "+" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

4. سترى خيارين، اضغط على إنشاء أتمتة شخصية.
5. قم بالتمرير لأسفل وانقر على مستوى البطارية.
6. يمكنك الآن اختيار النسبة المئوية للبطارية التي تريد استلام الإشعار بها.
7. اضغط على التالي فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
8. انتقل إلى شريط البحث في الجزء السفلي من الصفحة وابحث عن الإعلام.
9. من نتائج البحث، انقر فوق إظهار الإخطار.
10. اضغط على السهم الصغير بجوار Hello World.

11. أضف عنوانًا ورسالة إعلام وتأكد من تشغيل تبديل تشغيل الصوت.
12. اضغط على التالي.
13. قم بتبديل خيار السؤال قبل التشغيل واضغط على تم.

 

 

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