خطوات الربط بين الحاسب والهاتف الذكي

الوكيل الإخباري - يعتمد ملايين المستخدمين على الحاسب الشخصي في عملهم اليومي وذلك في ظل احتياجهم لاستخدام الهاتف الذكي في بعض العمليات الأخرى المتعلقة بالعمل وعادةً ما يواجهون مشكلة في الربط بين الجهازين بسلاسة خصوصًا فيما يتعلق بالرد على الإشعارات أو نقل الملفات.

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ويحتاج المستخدمين لمستويات مختلفة من الترابط بين الهاتف الذكي والحاسب الشخصي ولذلك نتحدّث في هذا المقال عن عدد من الحلول المقترحة والتي يوفر كلًا منها مجموعة مختلفة من المميزات.

الربط بين الحاسب والهاتف الذكي



1– تطبيق Your Phone

يعتبر تطبيق Your Phone واحدًا من أفضل التطبيقات التي تربط بين الحاسب الشخصي والهواتف الذكية. وهو تطبيق من تطوير مايكروسوفت ولذلك فهو متوفر فقط لنظام تشغيل ويندوز ولا يتوفر لنظاميّ macOS أو Linux.

ويوفر تطبيق Your Phone عددًا من المميزات فيما يتعلق بالربط بين الهاتف الذكي بنظام أندرويد وبين الحاسب الشخصي بنظام ويندوز، وهي التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1 - مزامنة الرسائل القصيرة SMS والاطلاع والرد عليها من الحاسب

2 - التحكم في إعدادات الهاتف الأساسية مثل تشغيل أو إغلاق بلوتوث

3 - استعراض أحدث الصور الموجودة على الهاتف ضمن مجلدات الكاميرا ولقطات الشاشة

4 - مزامنة الإشعارات والرد على إشعارات تطبيقات التواصل مثل واتساب، وتيليجرام، وماسنجر

5 - إجراء المكالمات مباشرةً من الحاسب الشخصي

6 - تشغيل التطبيقات الخاصة بالهاتف عبر الحاسب عبر خاصية عكس الشاشة (أي بث محتواها)

2– تطبيق Pushbullet

يعرف تطبيق Pushbullet بأنه واحد من التطبيقات البارزة في هذا الصدد. وهو تطبيق مجاني مفتوح المصدر، إلا أنه متاح فقط لنفس النظامين، ويندوز وأندرويد. وكمعلومة جانبية فهذا التطبيق كان متاحًا لنظام iOS إلا أن المطورين قد ألغوا هذه النسخة اعتراضًا على سياسات آبل.

ويقدم التطبيق مميزات أساسية للربط بين الجهازين، ويمكن البدء في استخدامه عبر تحميله على كلًا من الهاتف الذكي والحاسب الشخصي عبر الموقع الرسمي. وفيما يلي نلخص مميزاته:

1 - مزامنة الإشعارات والرد عليها

2 - مزامنة الرسائل النصية

3 - الربط بين عدد كبير من الأجهزة عبر نفس الحساب على الخدمة عكس Your Phone

4 - متوفر كإضافة للمتصفحات

5 - يدعم تشفير محتوى الرسائل والإشعارات

6 - يسمح بالوصول للملفات المخزنة على الجهاز الآخر

3– تطبيق AirDroid

يقدم تطبيق AirDroid تجربة استخدام متكاملة فيما يخص الربط بين الهاتف الذكي والحاسب الشخصي. ويتميز عن الخيارات السابقة بأنه متوفر لهواتف آيفون وحواسيب ماك كذلك. مما يسمح بإنشاء بيئة متكاملة بين جميع الأجهزة.

1- مزامنة الإشعارات والرد عليها

2- مزامنة الرسائل النصية والرد عليها

3- الربط بين عدد كبير من الأجهزة عبر نفس الحساب

4- متوفر لأندرويد، و iOS، و macOS، وويندوز، وعبر إصدار المتصفح

5- يسمح بالوصول لجميع ملفات الهاتف والتحكم فيها باحترافية (على أندرويد)

وعدد كبير من المميزات الأخرى

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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