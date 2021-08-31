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الثلاثاء، 31-08-2021 03:15 م

خطوات انشاء المجلدات في جيميل

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الوكيل الإخباري - يعتبر استخدام المجلدات في بريد جيميل طريقة عملية لمساعدتك في فهرسة رسائل البريد الإلكتروني وإبقائها منظمة ومصنفة مما يساعدك في تحسين إنتاجيتك من خلال القدرة على الوصول إلى الرسالة التي تريدها بسرعة وسهولة.

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ومن أجل إنشاء مجلد في جيميل اتبع الخطوات التالية:
1 - قم بتسجيل الدخول إلى حساب جيميل عبر هذا الرابط.
2 - اضغط على أيقونة الترس في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.
3 - حدد خيار عرض جميع الإعدادات.
4 - في الشاشة التالية اضغط على تبويب التسميات ثم حدد خيار إنشاء تسمية جديدة.

5 - قم بتسمية المجلد في النافذة المنبثقة.
6 - يمكنك إنشاء مجلد فرعي عن طريق تحديد المربع بجوار خيار Nest label under بالأسفل.
7 - بعد الانتهاء اضغط على خيار إنشاء.

8- بعد تحديث صفحة الويب يظهر لك المجلد الجديد الذي قمت بإنشائه في الجهة اليسرى من الشاشة.


وما عليك سوى سحب رسائل البريد الإلكتروني التي تريدها وإفلاتها في المجلد الجديد ضمن صندوق الوارد الرئيسي.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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