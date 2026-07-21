خطوات بسيطة للحصول على أفضل ألوان من شاشة التلفزيون

ويشير خبراء الصورة إلى أن تحسين ألوان التلفزيون لا يتطلب دائماً شراء شاشة جديدة، بل يمكن تحقيق نتائج أفضل عبر تعديل الإعدادات، مثل اختيار وضع Cinema أو Movie أو Filmmaker Mode بدلاً من الأوضاع الديناميكية التي تزيد السطوع وتشبع الألوان بشكل مبالغ فيه.
كما يُنصح بضبط حرارة اللون على وضع Warm للحصول على ألوان أكثر طبيعية، خاصة درجات البشرة، بينما توفر المعايرة الاحترافية أعلى مستوى من الدقة لعشاق الصورة. وتبقى جودة الشاشة نفسها عاملاً أساسياً في الحصول على أفضل تجربة مشاهدة.
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