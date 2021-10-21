خطوات تثبيت فورتنايت في أندرويد

الوكيل الإخباري - تعاني لعبة فورتنايت كثيرًا مع متاجر التطبيقات الخاصة بالهواتف، وقد رأينا معركة Epic مع آبل مؤخرًَا، ولا يعتبر وضع فورتنايت في أندرويد أفضل كثيرًا.





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وذلك لأن اللعبة غير متاحة للتثبيت عبر متجر جوجل بلاي، وتحتاج لزيارة موقع الشركة وتثبيتها عبره.





كانت فورتنايت حصرية لأجهزة سامسونج فقط، حيث أقامت عقدًا ترويجيًا مع الشركة في 2018 لتسهل إطلاق Galaxy S9.



وكنت تحتاج للتسجيل في قائمة انتظار طويلة حتى تتمكن من تثبيت اللعبة في هواتف أندرويد الأخرى، لذلك كنت تنتظر كثيرًا حتى يصل دورك.



ولكن تغيرت طريقة التثبيت حاليًا وأصبحت أكثر سهولة مما مضى، وتستطيع تثبيت اللعبة عبر أي هاتف أندرويد كما ترغب.

ولكن يجب عليك أن تتجنب متجر جوجل بلاي تمامًا، لذلك لا تحاول البحث عن اللعبة في المتجر.



وذلك لأنك قد تجد لعبًا سيئة وخبيثة تقلد اللعبة الأصلية تحت الإسم نفسه، أو قد تجد رسالة من جوجل تخبرك بأن اللعبة غير موجودة.



وبسبب هذه القيود والمشاكل بين جوجل وEpic، فإنك تحتاج لتثبيت تطبيقين منفصلين عبر موقع Epic الرسمي.



ويعتبر التطبيق الأول وهو مثبت Fontrinte والتطبيق الثاني وهو اللعبة نفسها التي تقوم بتشغيلها مباشرةً.

وتحتاج بالطبع لتفعيل خاصية تثبيت التطبيقات من خارج جوجل بلاي، وتحتاج لفعل ذلك عبر إعدادات المطورين في هاتفك.



وبعد ذلك تحتاج للتوجه إلى موقع Epic، ومن ثم توافق على رسالة تثبيت التطبيق التي تظهر لك مباشرةً في الشاشة.



وتقوم هذه الخطوات بتثبيت تطبيق المثبت في هاتفك، وتحتاج بعد ذلك للتوجه إلى هذا المثبت وقم بالضغط عليه.



وتجد شاشة جديدة ظهرت لك مع رسوميات فورتنايت وشعارها، وتحتاج هنا أن تضغط تثبيت حتى يتم تثبيت اللعبة نفسها.



وإذا كنت تمتلك هاتف سامسونج فالأمور قد تكون أسهل قليلًا، حيث تحتاج للبحث عن اللعبة عبر متجر جالاكسي للتطبيقات.



وبعد ذلك تقوم بتثبيت المثبت عبر هذا المتجر وفتح المثبت لتتمكن من تثبيت اللعبة نفسها كما ترغب في هاتفك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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