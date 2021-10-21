الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

إنذار 19 عيادة لمخالفتها شروط فرز النفايات الطبية

وزير الاوقاف : الديوان الملكي يوزع دعما نقدياً لبناء وحدات سكنية

وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية

زيادة مقاعد المعيدين في الطب وطب الأسنان

حادث سير مروع في إربد

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

بلعاوي لـ الوكيل المتحور الجديد من كورونا ليس خطرا

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: مطاعيم كورونا ستبقى مجانية

1.6 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 8 أشهر

وزير الداخلية: نسعى كأجهزة ‏حكومية أن يمتاز تعاملنا مع فصل الشتاء بجاهزية عالية

الخميس، 21-10-2021 01:34 م

خطوات تثبيت فورتنايت في أندرويد

لعبة-فورتنايت-1


الوكيل الإخباري - تعاني لعبة فورتنايت كثيرًا مع متاجر التطبيقات الخاصة بالهواتف، وقد رأينا معركة Epic مع آبل مؤخرًَا، ولا يعتبر وضع فورتنايت في أندرويد أفضل كثيرًا.

اضافة اعلان

وذلك لأن اللعبة غير متاحة للتثبيت عبر متجر جوجل بلاي، وتحتاج لزيارة موقع الشركة وتثبيتها عبره. 

كانت فورتنايت حصرية لأجهزة سامسونج فقط، حيث أقامت عقدًا ترويجيًا مع الشركة في 2018 لتسهل إطلاق Galaxy S9.


وكنت تحتاج للتسجيل في قائمة انتظار طويلة حتى تتمكن من تثبيت اللعبة في هواتف أندرويد الأخرى، لذلك كنت تنتظر كثيرًا حتى يصل دورك.


ولكن تغيرت طريقة التثبيت حاليًا وأصبحت أكثر سهولة مما مضى، وتستطيع تثبيت اللعبة عبر أي هاتف أندرويد كما ترغب.

 

ولكن يجب عليك أن تتجنب متجر جوجل بلاي تمامًا، لذلك لا تحاول البحث عن اللعبة في المتجر.


وذلك لأنك قد تجد لعبًا سيئة وخبيثة تقلد اللعبة الأصلية تحت الإسم نفسه، أو قد تجد رسالة من جوجل تخبرك بأن اللعبة غير موجودة.


وبسبب هذه القيود والمشاكل بين جوجل وEpic، فإنك تحتاج لتثبيت تطبيقين منفصلين عبر موقع Epic الرسمي.


ويعتبر التطبيق الأول وهو مثبت Fontrinte والتطبيق الثاني وهو اللعبة نفسها التي تقوم بتشغيلها مباشرةً.

 

وتحتاج بالطبع لتفعيل خاصية تثبيت التطبيقات من خارج جوجل بلاي، وتحتاج لفعل ذلك عبر إعدادات المطورين في هاتفك.


وبعد ذلك تحتاج للتوجه إلى موقع Epic، ومن ثم توافق على رسالة تثبيت التطبيق التي تظهر لك مباشرةً في الشاشة.


وتقوم هذه الخطوات بتثبيت تطبيق المثبت في هاتفك، وتحتاج بعد ذلك للتوجه إلى هذا المثبت وقم بالضغط عليه.


وتجد شاشة جديدة ظهرت لك مع رسوميات فورتنايت وشعارها، وتحتاج هنا أن تضغط تثبيت حتى يتم تثبيت اللعبة نفسها.


وإذا كنت تمتلك هاتف سامسونج فالأمور قد تكون أسهل قليلًا، حيث تحتاج للبحث عن اللعبة عبر متجر جالاكسي للتطبيقات.


وبعد ذلك تقوم بتثبيت المثبت عبر هذا المتجر وفتح المثبت لتتمكن من تثبيت اللعبة نفسها كما ترغب في هاتفك.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تفاصيل-توقف-فيس-بوك

فيسبوك تخطط لطرح التحديث في ديسمبر

brave-glowing

Brave Search يحل محل جوجل كمحرك بحث في متصفح Brave

05BN3njlO8GzG0L7AvjC5Od-5.1611688960.fit_lim.size_1050x591

مزايا تطبيق خرائط جوجل غير المعروفة

يريد-PayPal-شراء-موقع-Pinboard-Pinterest-مقابل-45-مليار-دولار-1024x538

باي بال تتطلع إلى تعزيز عروض التجارة الإلكترونية

هل-برامج-مكافحة-الفيروسات-في-Android-ضرورية؟

مخاطر استخدام تطبيقات مكافحة الفيروسات في هاتف أندرويد

3b524dcb-7bea-46d6-92ac-ca47e2f396a4--9WSZ5

إنستغرام تحاول التركيز على المشاركة الجماعية

أخبار متعلقة
8166bccb7b

خطوات حظر ردود أفعال تطبيق iMessage في أندرويد

_120408485_77162e3b-584b-4e28-8aea-98feed64e569

فيسبوك توفر أمانًا إضافيًا لنسختك الاحتياطية

image-448

تويتر تطلق Ticketed Spaces لنظام أندرويد

مميزات_متصفح_كروم

جوجل كروم يحاول إحياء RSS

941

افضل تطبيقات الاندرويد لهذا الأسبوع من متجر جوجل بلاي

6152c63f4c59b77e9c7caa0b

حظر واتس آب على ملايين الهواتف إلى الأبد بعد شهر