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السبت، 06-11-2021 02:42 م

خطوات تجهيز قرص USB من أجل تثبيت Monterey

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الوكيل الإخباري - أطلقت آبل نظام ماك Monterey مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتوجد أكثر من طريقة من أجل تثبيت النظام.

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ولكن تعتبر أفضل طريقة لتثبيت نظام monterey أو أي تحديث كبير لأجهزة ماك هي عبر استخدام قرص USB للتثبيت.

 

خطوات تجهيز قرص USB من أجل تثبيت Monterey

1 - توجد أكثر من طريقة تجعلك قادرًا على تجهيز قرص التثبيت ووضع نسخة النظام عليه، ولكن تحتاج إلى جهاز ماك يمكن ترقيته إلى Monterey.

2 - ويجب أن تستخدم قرص USB ذو مساحة 16 جيجابايت على الأقل، كما يجب أن يكون بنفس منفذ الاتصال الخاص بجهازك.

3 - لذلك إن كان جهازك يمتلك منافذ اتصال USB C أو USB A، فإنك يجب أن تستخدم قرص USB يدعمها. 
4 - وبعد ذلك تحتاج لتحميل مثبت نظام Monterey عبر رابطه في متجر تطبيقات آب ستور مباشرةً دون أي تحميل خارجي.

5 - ولا تحاول تغير اسم ملف التثبيت أو حتى أن تقوم بفتحه وتشغيله، ومن ثم توجه إلى أدوات إدارة الأقراص في النظام.
6 - وبعد ذلك قم بإستخدام أدوات الأقراص لحذف جميع محتويات قرص USB الخاص بك وتهيئته ليعود جديد.
7 - ومن ثم توجه إلى واجهة الأوامر أثناء توصيل قرص USB بالحاسوب وقم بكتابة الأمر التالي: 
sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/Untitled –nointeraction


8 - وبعد ذلك قد يطلب منك النظام إدخال كلمة المرور الخاصة بنظامك، لذلك قم بإدخالها ومن ثم أزل القرص بعد أكتمال عملية النقل.
9 - ويمكنك استخدام هذا القرص في أي وقت لتثبيت النظام كما ترغب، وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية لتستخدمه:
- أغلق حاسوبك تمامًا ومن ثم قم بتوصيل قرص USB الخاص بالتثبيت وقم بتشغيل الحاسوب أثناء اتصال القرص.
- وقم بالضغط على زر Option الأيسر في لوحة المفاتيح حتى تدخل إلى واجهة

تثبيت النظام، وتجد قرص USB ظهر أمامك.
- قم بالدخول إلى قرص USB الخاص بالتثبيت والبدء بتثبيت النظام بعد تهيئة قرص الجهاز الصلب. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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