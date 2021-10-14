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الخميس، 14-10-2021 12:47 م

خطوات تحديث التطبيقات في ويندوز 11

windows11main


الوكيل الإخباري - تعتبر عملية تحديث التطبيقات في نظام ويندوز 11 مهمة للغاية خاصة التطبيقات التي تتطلب الاتصال بخادم للعمل.

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تتوفر طريقتان يمكنك استخدامهما لتحديث تطبيقاتك في نظام ويندوز 11، الأولى عبر تفعيل خيار التحديث التلقائي، الذي يبحث عن أحدث التحديثات وينزلها تلقائيًا.

بينما تتعلق الطريقة الثانية بتحديث كل تطبيق يدويًا، وهو أمر مناسب إذا كان لديك اتصال بطيئ بالإنترنت أو بيانات محدودة.

 

ولتفعيل التحديث التلقائي للتطبيقات، اتبع الخطوات التالية:

 

1 - اضغط على أيقونة ابدأ في شريط المهام ثم ضمن التطبيقات المثبتة التي تظهر لك اضغط على خيار تطبيق متجر مايكروسوفت.

2 - في الشاشة التالية اضغط على صورة الحساب في أعلى الجهة اليمنى.

3 - من القائمة اضغط على خيار إعدادات التطبيق.

4 - في نافذة إعدادات متجر مايكروسوفت قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار تحديثات التطبيق إلى وضع التشغيل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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