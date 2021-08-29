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الأحد، 29-08-2021 02:24 م

خطوات تسجيل مكالمات Facetime

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الوكيل الإخباري - يمكنك تسجيل مكالمات Facetime عبر هواتف آيفون وأجهزة ماك، وذلك حتى تتمكن من العودة إليها لاحقًا أو لإرفاقها كمستند رسمي. 

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وتعمل هذه الطريقة عبر أجهزة آيفون وماك فقط، ولا يمكن تجربتها عبر أندرويد حتى إن دخلت إلى خوادم Facetime عبر الخاصية الجديدة.

 

لذلك اتبع الخطوات التالية لتسجيل عبر ماك مباشرةً: 

 

1- توجه إلى تطبيق Facetime وقم بفتحه، وبعد ذلك اضغط على أزرار Command+Shift+5 في لوحة المفاتيح. 

2- وتعمل هذه الأزرار على نقلك إلى واجهة تسجيل الشاشة الخاصة في ماك، 
3- وبعد ذلك اضغط اختيارات التسجيل، وقم بتفعيل استخدام الميكروفون لتسجيل الصوت. 
4- ويمكنك اختيار إن كنت ترغب في تسجيل الشاشة بأكملها، أو تسجيل نافذة المكالمة فقط.
5- وبعد ذلك يمكنك البدء في مكالمة Facetime كما ترغب، ويتم حفظ مكالمتك إلى المكان الذي ترغب فيه واخترته سابقًا.
6- وتختلف الطريقة قليلًا عبر هواتف آيفون، حيث تحتاج لتوصيلها بجهاز ماك وجعل الحاسب يسجل شاشة آيفون. 

7- ويمكنك بالطبع اجراء مكالمة Facetime وتسجيلها عبر حاسوب ماك مباشرةً دون الحاجة لآيفون، ولكن إليك الطريقة إن كنت ترغب في ذلك: 
8- قم بتوصيل هاتفك مباشرةً إلى الحاسوب عبر الإتصال السلكي، وبعد ذلك افتح تطبيق QuickTime في حاسوبك.
9- واضغط تبويب الملفات File، وبعد ذلك اختر تسجيل مقطع جديد، وعندما تظهر لك نافذة التسجيل اضغط السهم الصغير كما ترى.
10- وبعد ذلك اختر مصدر التسجيل ليكون هاتف آيفون، وقد يطلب منك التطبيق بعض الصلاحيات في هاتفك.

11- ويمكنك الآن أن تبدأ في إجراء المكالمة عبر هاتفك والضغط على زر بدء التسجيل في تطبيق Quicktime. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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