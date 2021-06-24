خطوات تعديل الصور في منصة OneDrive

الوكيل الإخباري - أطلقت مايكروسوفت خاصية تعديل الصور عبر منصة Onedrive الخاص بها للتخزين السحابي.



اضافة اعلان

خطوات تعديل الصور :

يمكنك تعديل الصور بسهولة وبشكل بسيط عبر منصة Onedrive، ولكن لا تتوقع الكثير من خاصية تعديل الصور.

حيث تسمح لك الخاصية الجديدة بتغيير حجم الصور وألوانها قليلًا، كما تسمح لك بتغيير اتجاه الصور ودرجة ميلها.

وهو تعديل بسيط مثل الذي يتم عبر Google Photos.

وحتى تتمكن من تعديل الصور عبر المنصة قم باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى حسابك في المنصة وقم برفع أي صورة ترغب في التعديل عليها.

وبعد أن تضغط على الصورة التي ترغب في تعديلها فإنك تجد أمامك اختيار جديد يدعى تحرير الصورة.

وعندما تقوم بالضغط على تحرير الصورة فإن قائمة التحرير تظهر أمامك وتسمح لك بتغيير بعض الإعدادات البسيطة في الصورة.

ولكن تعمل هذه الخاصية مع الصور بصيغة JPG و PNG فقط، وتخطط مايكروسوفت لتوسيع أدوات تحرير الصور وإضافة اختيارات احترافية أكثر ودعم أكثر.

كما تصل الخاصية الجديدة إلى تطبيق iOS وحسابات المدارس والأعمال مع نهاية صيف هذا العام.

حيث تعمل الخاصية الآن مع الحسابات الشخصية فقط دون باقي الحسابات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية









