الوكيل الإخباري - ولكن يمكنك تغيير أيقونات آيفون وجعل التطبيقات تبدو بشكل مختلف عن الشكل الرسمي.



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خطوات تغيير أيقونات الآيفون:



يجب عليك التوجه إلى تطبيق الاختصارات في آيفون، وهو من تطبيقات النظام التي يتم تثبيتها مسبقًا.

وعندما تصل إلى تطبيق الاختصارات قم بالضغط على علامة الإضافة الموجودة في الأعلى ثم اختار إضافة اختصار.

ويمكنك تعديل الكثير من الأمور عبر تطبيق الاختصارات، ولكن نتحدث اليوم عن تغيير الأيقونات فقط.

وعندما تظهر لك الشاشة في الأعلى قم بالبحث عن ” فتح التطبيق”، وبعد ذلك قم باختيار التطبيق من القائمة عبر الضغط على زر اختيار أو Choose.

ثم قم بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة في الأعلى، ويمكنك تغيير اسم الاختصار من هنا وتغيير شكلها على واجهة الهاتف.

ويمكنك تغيير إسم الاختصار كما ترغب والأيقونة أيضًا، ولكن في البداية قم بإضافته إلى واجهة التطبيقات الرئيسية.

ويوجد مجموعة من الأيقونات التي يمكن تحميلها عبر الإنترنت، ولكن تستطيع أيضًا وضع الأيقونات التي ترغب فيها.

وحتى تتمكن من تغييرها قم بالضغط على الصورة الموجودة إلى جانب التطبيق ثم اضغط على اختيار الصورة أو الملف من ذاكرة الهاتف.

ويمكنك تعديل الصورة كما ترغب واختيار جزء منها كصورة أيقونة أو اختيارها كاملة.



وعندما تعود إلى الصفحة الرئيسية للتطبيقات تجد أمامك التطبيق مع الأيقونة الجديدة في الواجهة.

ولكن تجد نسختين من نفس التطبيق على واجهة الهاتف، ويمكنك بالطبع حذف النسخة الأصلية من على الواجهة دون حذف التطبيق نفسه.

واذا قمت بحذف التطبيق الأصلي فإنك تفقد إمكانية الوصول إلى التطبيق بالكامل حتى عبر النسخة التي قمنا بعملها.

وقد أطلقت آبل تطبيق الاختصارات في العام الماضي مع تحديثها iOS 14 الذي جلب الكثير من المميزات إلى هواتف آيفون.

ويسمح لك تطبيق الاختصارات بالقيام بالكثير من الأمور مثل تحويل مبالغ مالية إلى شخص عن طريق ضغطة زر.

وكذلك تستطيع وضع اختصار اتصال بأحدهم أو مراسلته مباشرةً، بالإضافة إلى مجموعة من الاختصارات المتعلقة بالمنازل الذكية والوصول إلى المنزل وغيرها من الأمور.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



