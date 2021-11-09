خطوات تغيير أيقونات نظام Monterey

الوكيل الإخباري - يقدم نظام ماك Monterey الكثير من التغييرات على نظام ماك المعتاد، حيث أصبح بإمكانك تخصيص النظام.

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وتستطيع الآن تغيير أيقونات التطبيقات والملفات والمستندات المختلفة في النظام، وذلك ليضيف طبقة تخصيص جديدة له.

يمكنك تغيير أيقونة أي تطبيق أو ملف ترغب فيه في نظام Monterey، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1 - توجه إلى مجلد التطبيقات أو المكان الذي تحتفظ فيه بالملف الذي ترغب في تغيير أيقونته.

2 - ومن ثم قم بالضغط عليه بزر الفأرة الأيمن واختر عرض المعلومات أو اضغط على زري Command + i في لوحة المفاتيح.

3 - وبعد ذلك قم بسحب الأيقونة الجديدة وأفلتها فوق الأيقونة القديمة التي ترغب بتغييرها، وقد تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بجهازك.

4 - ومن ثم قم بإغلاق التطبيق وإعادة فتحه مجددًا لتجد أن الأيقونة قد تغييرت إلى الشكل الجديد.

5 - ويمكنك إعادة تشغيل الجهاز لتضمن أن تحديث الأيقونة قد وصل إلى جميع التطبيقات أو المجلدات.



وإذا كنت ترغب في حذف الأيقونة الجديدة وترغب في العودة إلى التصميم القديم لها، فإن كل ما تحتاج لفعله هو الوصول إلى معلومات الملف ومن ثم الضغط على الأيقونة الجديدة والضغط على زر الحذف.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية