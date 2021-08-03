خطوات تغيير اسم المستخدم في سبوتيفاي

الوكيل الإخباري - يمكن لأصدقائك متابعتك عبر اسم المستخدم في سبوتيفاي، حيث يعتبر طريقة مباشرة للوصول إلى صفحتك الشخصية.





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يختلف اسم المستخدم الذي يظهر في صفحتك الشخصية عن إسم المستخدم الذي تستخدمه في تسجيل الدخول إلى حسابك.



وبينما تستطيع تغيير إسم المستخدم الذي يظهر في صفحتك الشخصية، إلا أنك لا تستطيع تغيير إسم تسجيل الدخول.



ولا يمكنك استخدام إسم صفحتك الشخصية في تسجيل الدخول إلى حساب سبوتيفاي الخاص بك، لذلك يجب أن تتذكره دائمًا.

ويمكنك تغيير اسم المستخدم الذي يظهر في صفحتك الشخصية عبر اتباع الخطوات التالية:



1- توجه إلى تطبيق سبوتيفاي على هاتفك، ثم اضغط على علامة الصفحة الرئيسية وبعد ذلك اضغط على ترس الإعدادات أعلى التطبيق.

2- ومن ثم اضغط على زر عرض صفحتك الشخصية الذي تجده تحت صورتك واسم المستخدم الخاص بك.

3- وعندما تظهر صفحتك الشخصية قم بالضغط على علامة تعديل الصفحة الشخصية حتى تظهر صفحة بها إسمك وصورتك الشخصية.

4- ويمكنك عبر هذه الصفحة تغيير الإسم والصورة الشخصية إذا كنت ترغب في ذلك، وبعد ذلك اضغط على زر الحفظ.



وتستطيع اتباع الخطوات التالية إذا كنت تستخدم سبوتيفاي عبر الحاسب:



1-توجه إلى تطبيق سبوتيفاي واضغط على علامة السهم الموجودة إلى جانب الإسم والصورة بالأعلى.

2- وبعد ذلك اضغط على اختيار الصفحة الشخصية لتنتقل إلى صفحتك الشخصية حتى تتمكن من تعديلها كما ترغب.

3- وتستطيع عبر هذه الصفحة تغيير صورتك الشخصية بالإضافة إلى إسم المستخدم الذي يظهر للمستخدمين الآخرين.

4- وعندما تنتهي من تعديل الإسم كما ترغب قم بالضغط على زر الحفظ حتى تؤكد التغييرات الجديدة.

5- ويصل التعديل الذي تقوم به على إسم المستخدم في سبوتيفاي لجميع تطبيقات المنصة، وذلك يعني أن الإسم يختلف سواءً كنت تستخدم الهاتف أو الحاسب.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية













