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الأحد، 25-07-2021 11:56 ص

خطوات تغيير كلمة مرور روبلوكس

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الوكيل الإخباري - تتعرض الكثير من حسابات روبلوكس إلى السرقة، ولذلك يجب تغيير كلمة مرور روبلوكس بشكل مستمر حتى تحمي حسابك بشكل أفضل. 

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يمكنك تغيير كلمة المرور من الموقع الخاص باللعبة عبر الحاسب، كما تستطيع إدارة جميع بيانات حسابك في اللعبة من خلاله.

 

لذلك توجه إلى موقع اللعبة ثم قم بالضغط على علامة ترس الإعدادات الموجودة في أعلى الصفحة.

وبعد ذلك اختر الإعدادات من القائمة التي تظهر لك حتى تنتقل إلى واجهة تغيير بيانات حسابك كما ترغب.

وبعدها ينقلك الموقع إلى قائمة الإعدادات التي تجد بداخلها جميع الاختيارات المتعلقة بإدارة حسابك. 


ومن ثم قم بالضغط على معلومات الحساب الخاص بك، وتجد في أعلى القائمة اسم المستخدم وبعدها كلمة المرور الخاصة بك.

 

وتستطيع تغيير كلمة المرور عبر زر القلم الموجود إلى جانبها، وبعد ذلك تظهر نافذة إدخال كلمة المرور الجديدة.

ولا تطلب منك روبلوكس استخدام حروف خاصة أو الدمج بين الحروف والأرقام في كلمة المرور. 

 

ولكن يجب أن تستخدم كلمة مرور معقدة تجمع بين الرموز والأرقام والحروف المختلفة حتى تصبح أقوى ويصعب تخمينها وسرقة الحساب.

وعندما تنتهي من إدخال كلمة المرور الجديدة قم بالضغط على زر Update حتي يتم تحديثها. 

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 






 




 

 


 

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