خطوات تغيير لون واجهة أندرويد 12

الوكيل الإخباري - يجب أن يستخدم هاتفك نظام أندرويد 12 حتى إن كان في الطور التجريبي، وتتاح هذه الاختيارات لجميع الأجهزة التي تأتي بنظام أندرويد 12.





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توجه في البداية إلى قائمة الإعدادات ثم قائمة إعدادات الخلفية والأسلوب.



وتجد داخل هذه الإعدادات زرًا يدعى الألوان الأساسية، ويمكنك الضغط عليه إن لم تعجبك الألوان التي اختارها النظام.



وبعد ذلك تظهر لك قائمة اختيار الألوان المختلفة، وتستطيع تجربة الألوان التي ترغب بها عبر هذه القائمة قبل تطبيقها على كامل النظام.

وتستطيع العودة إلى الألوان المتناسبة مع الخلفية عبر الضغط على زر ألوان الخلفية الموجود إلى جانب الألوان الأساسية.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



