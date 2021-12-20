الوكيل الإخباري - يقدم تطبيق Google Photos مجموعة كبيرة من الميزات المختلفة لتحسين أداءه وتحسين الصور بشكل كبير.

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وتأتي الأوضاع السينمائية الجديدة في التطبيق لتجعل صورك أفضل وأكثر حيوية، كما تجعلها صورًا متحركة.



وقد أعلنت جوجل عن هذه الخاصية في تطبيق Google Photos منذ عام 2020. ولكن أطلقتها بشكل رسمي هذا العام.

وتهدف هذه الأوضاع لتقديم صورك المعتادة بشكل جيديد ومختلف عبر محاكاة المشاهد التي قد تجدها في الأفلام المشهورة.



وتعمل عبر إنشاء عدة طبقات جديدة داخل الصورة، ومن ثم تحريك هذه الطبقات بشكل مختلف قليلًا.



وتظهر النتيجة النهائية لهذه التأثيرات بشكل جميل ومختلف عن الصور المعتادة. ولا تضيف هذه الأوضاع أي مقاطع موسيقية للصور أو تستخدم أكثر من صورة معًا.

خطوات تفعيل أوضاع الصور السينمائية من جوجل





لا توجد طريقة يدوية لتفعيل خاصية الأوضاع السينمائية أو اختيار صورة بعينها لتعمل مع هذه الأوضاع.

ويقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بتطبيق Google Photos باختيار الصور المناسبة ومن ثم العمل عليها تلقائيًا في الخلفية.

وتستطيع حفظ الصور التي يقوم جوجل بإنشاءها لتتمكن من العودة إليها في أي وقت لاحق.

وإذا كنت تستخدم النسخة الأحدث من تطبيق Google Photos، فإنك تجد الصور السينمائية التي أنشأها التطبيق في الجزء العلوي منه. كما يرسل لك التطبيق تنبيهًا عندما ينتهي من تصميم صورة سينمائية.

ويجب عليك أن تضغط عليها لتفتحها ومن ثم تضغط على اختيار حفظ الصورة السينمائية.

وتستطيع الوصول إلى هذه الصورة السينمائية بسهولة عبر الضغط على مربع البحث ومن ثم اختيار الصور المحفوظة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية