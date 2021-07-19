خطوات تفعيل الرقابة الأبوية في روبلوكس

الوكيل الإخباري - يجب أن تستخدم الرقابة الأبوية في روبلوكس حتى تحمي أطفالك من المحتوى الضار داخلها، ولكن هذا لا يعني أن روبلوكس ليست مناسبة للأطفال.

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يمكنك لعب روبلوكس على هواتف أندرويد وآيفون بالإضافة إلى أجهزة ويندوز وإكس بوكس، ولكن جميع هذه المنصات تستخدم حسابًا واحدًا.



لذلك عندما تفعيل الرقابة الأبوية على حساب الطفل، فإنك تستطيع مراقبة حسابه على جميع المنصات التي يمكنه اللعب من خلالها.

ويمكنك تفعيل الرقابة الأبوية عبر اتباع الخطوات التالية:

1 - توجه في البداية إلى موقع روبلوكس الرسمي باستخدام المتصفح الذي تفضله، وبعد ذلك سجل الدخول إلى حساب طفلك.

2 - ولا تضم روبلوكس اختيارًا يدعى الرقابة الأبوية، لذلك تحتاج إلى التحكم في حساب طفلك مباشرةً عبر تسجيل الدخول إليه.

3- بعد تسجيل الدخول إلى حساب طفلك توجه إلى قائمة الإعدادات في الجهة اليمنى من الشاشة، ومن ثم اختار الخصوصية.

4- وعندما تصل إلى قائمة الخصوصية نبدأ عملية ضبط اختيارات الخصوصية للحساب، وتجد اختيارات الخصوصية شاملة لجميع جوانب اللعبة.

5- توجه في البداية إلى اختيارات التواصل مع الحساب، وبشكل افتراضي تسمح اللعبة للجميع بالتواصل مع جميع الحسابات.

6- ويجب أن تغير اعدادات التواصل إلى الإغلاق، وذلك حتى لا تسمح لأحد بالتواصل مع طفلك نهائيًا.

7- وإذا كنت ترغب في السماح لأصدقاء طفلك بالتواصل معه يمكنك تغيير إعدادات التواصل إلى مخصص.

8- وتجد اختيار في اعدادات التواصل المخصصة يدعى “الأصدقاء”، ويشير هذا الاختيار إلى أصدقاء طفلك داخل اللعبة وليس منصات الألعاب مثل ستيم أو إكس بوكس لايف.

تفعيل رمز القفل لمنع العبث بالحساب :

1- عندما تنتهي من تعديل اختيارات التواصل كما ترغب قم بالضغط على حفظ حتى تؤكدها، وبعد ذلك توجه إلى إعدادات الأمان.

2- ومن ثم قم بالضغط على اختيار رمز قفل الحساب وقم بتفعيله، وبعد ذلك يطلب منك الموقع أن تقوم بقفل الحساب عبر رمز رقمي خاص.

3- ويتكون رمز القفل من أربعة أرقام قم بإدخاله وإدخال التأكيد وبعد ذلك اضغط على إضافة.

4- ويمنع رمز قفل الحساب أي شخص من تغيير اعدادات الحساب بدون ادخاله، لذلك يجب ألا تخبر طفلك بهذا الرمز.

5- وبعد ذلك قم بالضغط على تقييدات الحساب وتفعيل الاختيار، وتمنع تقييدات الحساب طفلك من الوصول إلى الألعاب الغير مناسبة للطفل.

6- ويعمل المراقبين في روبلوكس على اختيار الألعاب المناسبة للأطفال يدويًا، لذلك يضمن هذا الاختيار ألا يتعرض طفلك إلى محتوى غير مناسب.

7- ولأنك تحاول تغيير شيء في إعدادات الحساب بعد وضع رمز القفل فإن الموقع يطلب منك إدخال الرمز الذي أنشأته لتوك.

8- وعندما تنتهي من هذه التعديلات قم بتسجيل الخروج من الحساب حتى يتم تعميم التعديلات الجديد على جميع المنصات التي يستخدمها الطفل.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية













