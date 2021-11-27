خطوات تفعيل تقنية Hyper-V في ويندوز 11

الوكيل الإخباري - يأتي نظام ويندوز 11 من مايكروسوفت بدعم لتقنية Hyper-V، وهي تقنية خاصة تساعد النظام على إنشاء الأجهزة الافتراضية بداخله وإدارتها.
وقدمت مايكروسوفت تقنية Hyper-V في العام الماضي لأجهزة ويندوز 10، وبالتالي حصل ويندوز 11 على التقنية أيضًا
ويمكنك استخدام تقنية Hyper-V مع أنظمة ويندوز 11 Pro فقط، حيث لا تتاح الخاصية لأنظمة ويندوز 11 Home.
تفعيل تقنية Hyper-V في ويندوز 11
توجد أكثر من طريقة لتفعيل تقنية Hyper-V في ويندوز 11، ولكن أفضل طريقة لتفعيل التقنية هي عبر واجهة PowerShell.
1- توجه إلى قائمة البحث في شريط إبدأ، ومن ثم إبحث عن Powershell.
2- بعد ذلك قم بتشغيل الواجهة مع إعطائها صلاحيات المدير
3- ثم قم بكتابة الأمر التالي :
DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V
4- وعندما ينتهي الأمر من العمل، تجد أن تقنية تم تفعيلها، ويمكنك إعادة تشغيل الجهاز حتى تتأكد من عملها بشكل صحيح.
المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية
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