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السبت، 27-11-2021 02:22 م

خطوات تفعيل تقنية Hyper-V في ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - يأتي نظام ويندوز 11 من مايكروسوفت بدعم لتقنية Hyper-V، وهي تقنية خاصة تساعد النظام على إنشاء الأجهزة الافتراضية بداخله وإدارتها.

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وقدمت مايكروسوفت تقنية Hyper-V في العام الماضي لأجهزة ويندوز 10، وبالتالي حصل ويندوز 11 على التقنية أيضًا

 

ويمكنك استخدام تقنية Hyper-V مع أنظمة ويندوز 11 Pro فقط، حيث لا تتاح الخاصية لأنظمة ويندوز 11 Home.

 

تفعيل تقنية Hyper-V في ويندوز 11

توجد أكثر من طريقة لتفعيل تقنية Hyper-V في ويندوز 11، ولكن أفضل طريقة لتفعيل التقنية هي عبر واجهة PowerShell.

1- توجه إلى قائمة البحث في شريط إبدأ، ومن ثم إبحث عن Powershell.
2- بعد ذلك قم بتشغيل الواجهة مع إعطائها صلاحيات المدير 
3- ثم قم بكتابة الأمر التالي : 
DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V
4- وعندما ينتهي الأمر من العمل، تجد أن تقنية تم تفعيلها، ويمكنك إعادة تشغيل الجهاز حتى تتأكد من عملها بشكل صحيح.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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