خطوات تفعيل خاصية ملخص التنبيهات في iOS 15

الوكيل الإخباري - يأتي نظام iOS 15 مع مجموعة من المميزات الجديدة التي تساعد المستخدمين علي زيادة التركيز والاهتمام بأعمالهم.

اضافة اعلان

وتساعدك هذه الخاصية على الاحتفاظ بتركيزك، حيث لا تجعلك مشتتًا عبر وصول التنبيهات إليك خلال اليوم بأكمله.

لا تعمل هذه الخاصية بشكل تلقائي بعد تثبيت نظام iOS 15، حيث يجب عليك تفعيلها يدويًا واستخدامها بنفسك.



وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:



1 - توجه إلى هاتف آيفون الخاص بك،و من ثم اختر تطبيق الإعدادات الخاص بالهاتف، وبعد ذلك توجه إلى قسم التنبيهات.

2 - وداخل قسم التنبيهات اختر خاصية جدولة ملخص التنبيهات، وبعد ذلك قم بتفعيل خاصية جدولة ملخص التنبيهات.

3 - وبعد تفعيل الخاصية، يطلب منك النظام اختيار التطبيقات التي ترغب في وضعها ملخص التنبيهات.

4 - ويعني هذا اختيار التطبيقات التي تظهر في الملخص، وتستطيع اختيار أي تطبيق ترغب فيه دون حد لهذه التطبيقات.

5 - وبعد ذلك يطلب منك اختيار الأوقات التي تصلك فيها التنبيهات وعدد مرات وصولها لك يوميًا، وتستطيع جعلها تصل إليك في مرتين أو أكثر.

6 - ومن ثم عندما تصلك تنبيهات عبر التطبيقات التي قمت باختيارها، فإن الهاتف يحتفظ بها ومن ثم يرسلها لك في الأوقات التي قمت بتحديدها سابقًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





