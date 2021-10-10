خطوات جدولة الرسائل في منصة Slack

الوكيل الإخباري - أصبحت منصة Slack أحد أهم منصات التواصل الاجتماعي بين العاملين عن بعد، وقد زادت أهميتها انتشار العمل عن بعد.

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وتستطيع عبر المنصة جدولة الرسائل لترسل لاحقًا الى المستخدمين في أي وقت ترغب فيه، ويناسب هذا العاملين عن بعد في المناطق الزمنية المختلفة.

يمكنك جدولة الرسائل عبر اتباع الخطوات التالية:



1 - توجه إلى تطبيق Slack الذي تستخدمه، ومن اضغط على زر إنشاء الرسائل.

2 - وبعد ذلك قم بكتابة الرسالة التي ترغب فيها، وعندما تنتهي قم بالضغط على زر السهم الموجود أسفل مربع كتابة الرسالة.

3 - وتستطيع بعد ذلك كتابة التاريخ والوقت الذي ترغب في إرسال الرسالة فيه.

وتستطيع التعديل على اختيارات جدولة الرسالة عبر الضغط على الرسالة بزر الفأرة الأيمن والتعديل عليها كما ترغب فيه.



ويمكنك جدولة الرسائل عبر تطبيق الهاتف من خلال اتباع الخطوات نفسها، ولكن تحتاج للضغط على زر الإرسال لفترة طويلة حتى تظهر لك اختيارات جدولة الرسالة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية