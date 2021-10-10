الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

الفراية يقرر استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة سنة

تحذير أمني من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية

نمو اقتصاد الأردن 3.2% للربع الثاني من العام الحالي

صرف 38 مليون دينار من خلال بطاقة الأسرة

الفراية: الإرهاب ينبع من ظروف اقتصادية صعبة

البنك المركزي يتجه إلى ترخيص البنوك الرقمية

غرفة التجارة: مخالفة عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي لا تراعي الحالة المادية

تحطم طائرة روسية ومصرع 19 من ركابها

المحكمة الإدارية تلغي عزل موظف من وزارة الداخلية

عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين غدا

الأحد، 10-10-2021 12:48 م

خطوات جدولة الرسائل في منصة Slack

303026-slack-lead1


الوكيل الإخباري - أصبحت منصة Slack أحد أهم منصات التواصل الاجتماعي بين العاملين عن بعد، وقد زادت أهميتها انتشار العمل عن بعد. 

اضافة اعلان

 

وتستطيع عبر المنصة جدولة الرسائل لترسل لاحقًا الى المستخدمين في أي وقت ترغب فيه، ويناسب هذا العاملين عن بعد في المناطق الزمنية المختلفة.

 

يمكنك جدولة الرسائل عبر اتباع الخطوات التالية: 

1 - توجه إلى تطبيق Slack الذي تستخدمه، ومن اضغط على زر إنشاء الرسائل.
2 - وبعد ذلك قم بكتابة الرسالة التي ترغب فيها، وعندما تنتهي قم بالضغط على زر السهم الموجود أسفل مربع كتابة الرسالة.
3 - وتستطيع بعد ذلك كتابة التاريخ والوقت الذي ترغب في إرسال الرسالة فيه.

 

وتستطيع التعديل على اختيارات جدولة الرسالة عبر الضغط على الرسالة بزر الفأرة الأيمن والتعديل عليها كما ترغب فيه. 


ويمكنك جدولة الرسائل عبر تطبيق الهاتف من خلال اتباع الخطوات نفسها، ولكن تحتاج للضغط على زر الإرسال لفترة طويلة حتى تظهر لك اختيارات جدولة الرسالة. 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4df3e4d7-98f3-4f13-b67b-4b626e2a6c69

كيفية الغاء الاقتراحات في فايرفوكس

Whatsapp-Chat-Into-Book-7

خطوات رفع حزمة الملصقات الخاصة بك

youtube-tv-app-icon-on-a-smartph

خطوات الغاء الاشتراك في منصة يوتيوب TV

iStock-949219614-1

يوتيوب تجلب التسميات التوضيحية للبث المباشر لجميع المبدعين

FA0C9A6D-97AE-40EB-AC11-D21AEC85EA0B.

تكامل مايكروسوفت تيمز مع أوفيس يثير الشكاوي

مميزات_متصفح_كروم

جوجل كروم يحاول إحياء RSS