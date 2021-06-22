الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

البنك المركزي وجمعية البنوك لـ الوكيل لا قرار حتى الآن بتأجيل الأقساط البنكية في تموز

تعرف على رموز راية الأمن الجديدة

الأمن لـ الوكيل: ضبط سائق دهس مواطن ولاذ بالفرار.. فيديو

الفرجات لـ الوكيل : إجراءات لمن لم يتلقَ الجرعة الأولى في حال زيارة البترا

الصحة لـ الوكيل: فتح أي قطاع يحتاج أسبوعين لتحديد انعكاساته على المنحنى الوبائي

ضبط متسول تمتلك عائلته مؤسسة و 5 مركبات وراتب ضمان

لجان 'تحديث المنظومة السياسية' تجتمع اليوم لمناقشة جداول أعمالها

لقاح تجريبي جديد فعال بنسبة 92.28% ضد كورونا

المالية: ارتفاع التخليص على ' الهايبرد '

أسعار الذهب الثلاثاء 22/6/2021

الثلاثاء، 22-06-2021 10:33 ص

خطوات حذف حساب Zoom

11202019113028751776109


الوكيل الإخباري - يستخدم الملايين منصة Zoom يوميًا، وهذا ماجعل أسهمها تزداد في القيمة السوقية بعد بداية أزمة كوفيد 19 مؤخرًا.

اضافة اعلان

 

خطوات حذف حساب Zoom:

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول في المنصة عبر نسخة الويب الخاصة بها، وهذا حتى تتمكن من حذف الحساب نهائيًا.

 

حيث لا تسمح لك Zoom بحذف الحساب عبر تطبيق الهاتف المحمول أو تطبيق الحاسوب.


وعندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك توجه إلى قائمة حسابي الموجودة في أقصى يمين الشاشة.

 

وبعد ذلك ترى قائمة في الجهة اليسرى من الشاشة توجه إلى اختيار إدارة الحساب ثم اختار صفحة الحساب وبعد ذلك حذف الحساب.

قم بإدخال الكود الخاص بك في النافذة المنبثقة التي سوف تظهر لك، ويمكنك أن تجد هذا الكود في بريدك الإلكتروني المسجل لدى ZOOM.

 

إذا لم تصلك الرسالة قم بالضغط على Send Code حتى تستقبلها، وبعد ذلك قم بتأكيد رغبتك في حذف الحساب.


بعد أن يتم تحديث الصفحة تظهر لك رسالة تخبرك بأن عملية حذف الحساب كانت ناجحة.

 

وإذا أردت أن تعود لاستخدام المنصة مجددًا، فإنك تحتاج إلى تسجيل الدخول عبر بريد إلكتروني جديد وعمل حساب جديد تمامًا.


وهذا يعني أن جميع بياناتك المتعلقة بالمنصة فقدت ولا يمكن استرجاعها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20211281447416556U

أمازون وآبل تتصدران العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم

أبل-تخسر-معركة-قانونية-جديدة-أمام-Swatch

متجر تطبيقات آبل يواجه التدقيق في ألمانيا

البيانات-الضخمة،-ثقف-نفسك-1

تعرف على اهمية 'Big Data'

السياحة_في_المريخ

تحديات الذهاب إلى المريخ والعودة بأمان

RE4r2gN

ترقية مجانية من مايكروسوفت

شركة-جوجل

ابرز الطرق لاستخدام دردشة جوجل وغرف الاجتماعات الجديدة

أخبار متعلقة
encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google

لحذف حساب جوجل بطريقة آمنة.. 4 خطوات عليك اتباعها