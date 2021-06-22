الوكيل الإخباري - يستخدم الملايين منصة Zoom يوميًا، وهذا ماجعل أسهمها تزداد في القيمة السوقية بعد بداية أزمة كوفيد 19 مؤخرًا.

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خطوات حذف حساب Zoom:





يجب أن تقوم بتسجيل الدخول في المنصة عبر نسخة الويب الخاصة بها، وهذا حتى تتمكن من حذف الحساب نهائيًا.

حيث لا تسمح لك Zoom بحذف الحساب عبر تطبيق الهاتف المحمول أو تطبيق الحاسوب.



وعندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك توجه إلى قائمة حسابي الموجودة في أقصى يمين الشاشة.

وبعد ذلك ترى قائمة في الجهة اليسرى من الشاشة توجه إلى اختيار إدارة الحساب ثم اختار صفحة الحساب وبعد ذلك حذف الحساب.



قم بإدخال الكود الخاص بك في النافذة المنبثقة التي سوف تظهر لك، ويمكنك أن تجد هذا الكود في بريدك الإلكتروني المسجل لدى ZOOM.

إذا لم تصلك الرسالة قم بالضغط على Send Code حتى تستقبلها، وبعد ذلك قم بتأكيد رغبتك في حذف الحساب.



بعد أن يتم تحديث الصفحة تظهر لك رسالة تخبرك بأن عملية حذف الحساب كانت ناجحة.



وإذا أردت أن تعود لاستخدام المنصة مجددًا، فإنك تحتاج إلى تسجيل الدخول عبر بريد إلكتروني جديد وعمل حساب جديد تمامًا.



وهذا يعني أن جميع بياناتك المتعلقة بالمنصة فقدت ولا يمكن استرجاعها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية