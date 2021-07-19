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الإثنين، 19-07-2021 03:43 م

خطوات حذف سجل بحث جوجل

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الوكيل الإخباري - أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا يسمح لك بحذف سجل بحث جوجل على الأجهزة العاملة بنظام iOS، وهذا لحماية خصوصية المستخدمين.

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ويسمح لك التحديث الجديد بحذف سجل بحث جوجل لمدة 15 دقيقة سابقة، وهذا يعني أنك تستطيع اخفاء ما قمت بالبحث عنه مباشرةً. 


وقد كان تطبيق البحث الخاص بجوجل يقوم بحذف سجل البحث تلقائيًا بعد مرور 3 أشهر أو 18 شهر أو 36 شهر.

 

يجب عليك اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من حذف سجل البحث عبر التطبيق:


1 - توجه في البداية إلى تطبيق جوجل على هاتفك، ثم قم بالضغط على علامة الصفحة الشخصية بالأعلى.

2 - وبعد ذلك قم بالضغط على اختيار حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث، وتستطيع التحكم في مدة الحذف التلقائي عبر الضغط على تاريخ البحث. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

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