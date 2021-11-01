خطوات حيل غرف المحادثات في ماسنجر فيسبوك

الوكيل الإخباري - أصبحت خاصية غرف المحادثات متاحة في ماسنجر فيسبوك منذ فترة، وذلك كمحاولة لجذب المستخدمين في فترة الوباء الماضية.





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ولا تختلف خدمة غرف المحادثات في ماسنجر كثيرًا عن باقي التطبيقات التي توفر هذه الخدمة، حيث تستطيع دعوة المستخدمين الآخرين للمشاركة فيها والتحدث معك مباشرةً.





حيل غرف المحادثات في ماسنجر فيسبوك





لا تحتاج لاستخدام حساب فيسبوك للدخول إلى الغرف

يمكن لأي مستخدم حتى إن لم يكن يمتلك حساب فيسبوك أن يدخل إلى غرف المحادثات في ماسنجر، ولكن تحتاج إلى حساب لتنشأ الغرفة.

لا يوجد حد أقصى لمدة المحادثة

تستخدم بعض تطبيقات المحادثة التي توفر الغرف مدة زمنية قصوى لا تتجاوزها الغرفة، وتحتاج بعد هذه المدة أن تنشأ غرفة جديدة.

يمكن أن تضم الغرفة حتى 50 مشتركًا

يمكن أن تحتوي غرفة المحادثات في ماسنجر على مشتركين يصل عددهم إلى 50 مشتركًا، وهذا أكثر من معظم تطبيقات الأخرى.

تحكم في المشاركين

يمكنك دعوة المشاركين إلى غرفتك بسهولة عبر استخدام رابط الدعوة، ولكن تستطيع منع المستخدمين من الدخول إلا في حالة موافقتك.



مشاركة الشاشة عبر غرف ماسنجر فيسبوك

تستطيع مشاركة الشاشة بسهولة عبر غرف المحادثات، وذلك لتقوم بشرح شيء ما أو تطلب مساعدتهم لحل مشكلة لديك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية