خطوات رفع حزمة الملصقات الخاصة بك

الوكيل الإخباري - أضافت منصة سيجنال مؤخرًا خاصية استخدام حزمات الملصقات في التطبيقات الخاصة بها، كما تستطيع إنشاء واضافة الحزمة الخاصة بك واستخدامها مباشرةً عبر المنصة.

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وقد بدأ الكثير من المستخدمين بالانتقال إلى منصة سيجنال بعد الضجة التي حدثت حول سياسة الاستخدام والخصوصية في واتساب.





وقد بدأ الكثير من المستخدمين بالانتقال إلى منصة سيجنال بعد الضجة التي حدثت حول سياسة الاستخدام والخصوصية في واتساب.



1- توجه في البداية إلى تطبيق سيجنال الخاص بك على سطح المكتب، ومن ثم اضغط على قائمة ملف في الشريط العلوي للتطبيق.

2 - وبعد ذلك تجد اختيار انشاء حزمة الملصقات أو رفعها موجودًا في القائمة التي تظهر لك.

3 - وعندما تضغط على زر رفع و انشاء حزمة الملصقات، تجد التطبيق فتح لك نافذة منبثقة تدعى منشأ حزمات الملصقات.

4 - ويجب عليك سحب والقاء الملصقات التي ترغب في وضعها داخل الحزمة في هذه النافذة مباشرةً.

5- كما تستطيع الضغط على زر الإضافة الخاص بالملصقات حتى تبحث عنها في جهازك وتقوم برفعها عبره.

6 - وعندما تنهي قم بالضغط على زر الخطوة التالية، ويطلب منك التطبيق بعد ذلك استخدام الرموز التعبيرية مع كل ملصق.

7 - وعندما تنهي قم بالضغط على زر الخطوة التالية، ويطلب منك التطبيق بعد ذلك استخدام الرموز التعبيرية مع كل ملصق.

8 - وتظهر لك نافذة بعد ذلك لادخال اسم الحزمة واسم صاحبها، وتستطيع اختيار صورة غلاف للحزمة عبر النافذة ذاتها.

9 - وبعد ذلك يقوم التطبيق برفع الحزمة في الخوادم الخاصة به، ويظهر لك مجموعة من الاختيارات لمشاركة الحزمة عبر المنصات.

10 - كما يظهر لك رابط خاص بالحزمة الجديدة التي قمت بإنشائها، وتستطيع مشاركة هذا الرابط مع أي مستخدم آخر.

11 - وعندما تحاول استخدام الحزمة، فإنها تظهر أمامك مباشرةً في نوافذ المحادثات، وهي تعمل بطريقة تشبه ملصقات واتساب.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية