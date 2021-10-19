الوكيل الإخباري - أطلقت آبل خاصية جديدة في iOS 15 تستطيع عبرها زيادة مساحة آيكلاود مجانًا دون الحاجة للاشتراك في الخدمة.

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تعمل هذه الخاصية بأفضل شكل عندما تحاول الانتقال من هاتف قديم إلى هاتف جديد، لذلك يمكنك الاعتماد عليها إذا اقتنيت هاتفًا جديدًا.

خطوات زيادة مساحة آيكلاود مجانًا دون الاشتراك في الخدمة

1 - تحتاج في البداية لتثبيت نظام iOS 15 في هاتفك القديم، ومن ثم تتوجه إلى تطبيق الإعدادات، وبعد ذلك تختار الإعدادات العامة.

2- وتجد داخل الإعدادات العامة اختيارًا جديدًا وهو نقل الهاتف أو إعادة ضبطه وتهيئته، وتحتاج للضغط عليه لتنتقل إلى الصفحة الجديدة.

3- وعندما تقوم بالضغط على هذا الاختيار، فإن الهاتف يخبرك بأنك تستطيع الحصول على مساحة آيكلاود إضافية لنقل الملفات.

4 - ويجب أن تقرأ شروط النقل الجديدة بشكل كامل حتى تعرف ما تقوم به، وبعد ذلك اضغط إكمال لتنتقل إلى الخطوة التالية، حيث توفر لك هذه الطريقة مساحة إضافية لمدة 21 يومًا فقط.

5 - وإذا أخبرك الهاتف أنك تحتاج لتفعيل التخزين الاحتياطي إلى آيكلاود يجب عليك الموافقة على هذا الاختيار وتفعيله.

6 - وبعد ذلك تظهر لك شاشة اختيار التطبيقات التي تحتاج لتخزينها في مساحة آيكلاود الخاصة بك والاحتفاظ بها.

7 - ويمكنك عبر هذه الشاشة اختيارات تطبيقات بعينها للتخزين في المساحة الجديدة أو الضغط على جميع التطبيقات من أجل تخزينها.

8 - وبعد ذلك ترى اختيار النسخ الاحتياطي إلى حساب آيكلاود الخاص بك مفعلًا ويعمل بشكل تلقائي.

9 - وبذلك تمكنت من زيادة مساحة آيكلاود مجانًا دون الحاجة للاشتراك في الخدمة أو دفع أي مبالغ إضافية لاستخدامها.

10 - ولكن إن كنت تمتلك الكثير من البيانات المخزنة في هاتفك، وترغب في أخذ نسخة احتياطية منها، فإن أفضل حل هو الاشتراك في خدمة آيكلاود المدفوعة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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