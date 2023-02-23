خطوات لحل مشكلة توقف البريد الإلكتروني عن العمل في هواتف أندرويد

الوكيل الإخباري - يُعد تطبيق Gmail التطبيق الأساسي للوصول إلى البريد الإلكتروني في هواتف أندرويد. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يتوقف هذا التطبيق أو أي تطبيق بريد إلكتروني آخر تستخدمه في هاتفك عن العمل، وهذا يعني عدم مزامنة رسائل البريد الإلكتروني الجديدة في هاتفك، وتوقف وصول الإشعارات إلى هاتفك.





اضافة اعلان

ولحل مشكلة توقف تطبيق البريد الإلكتروني عن العمل سواء كان تطبيق Gmail أو أي تطبيق آخر، يمكنك تجربة الطرق التالية:





1- تحقق من أن هاتفك متصل بالإنترنت:

تأكد من تشغيل شبكة الواي فاي إذا كانت إشارة الواي فاي غير ظاهرة في هاتفك، وإذا كنت تستخدم بيانات الهاتف بدلًا من شبكة الواي فاي، تأكد من تشغيلها أيضًا.

اذا كنت متصلاً بشبكة واي فاي عامة، فقد تحتاج إلى تسجيل الدخول أو الموافقة على شروط الخدمة أولاً. يمكنك التحقق من هذه المتطلبات عن طريق فتح متصفح الويب الموجود في هاتفك، بعدها ستنتقل تلقائيًا إلى صفحة تسجيل دخول أو صفحة تتضمن شروطًا تجب الموافقة عليها.



2- أعد تشغيل هاتف أندرويد:

يمكن حل العديد من المشكلات التي تواجهها معظم التطبيقات الموجودة في هاتف أندرويد ببساطة عن طريق إعادة تشغيله. لأن إعادة تشغيل الهاتف تزيل ذاكرة التخزين المؤقت من هاتفك، وتجبره على إعادة تحميل أي تطبيقات أو صفحات ويب قد تواجه مشكلة معها.

لإعادة تشغيل هاتفك بالشكل الصحيح، أوقف تشغيل الهاتف أولًا، ثم انتظر لمدة 30 ثانية على الأقل قبل تشغيل هاتفك مرة أخرى.



3- حدّث تطبيق البريد الإلكتروني الذي تستخدمه:

سواء كنت تستخدم تطبيق Gmail أو أي تطبيق بريد إلكتروني آخر، تأكد من أن لديك أحدث إصدار منه لضمان أقل عدد ممكن من المشكلات. يمكنك التحقق من آخر التحديثات الخاصة بتطبيق البريد الإلكتروني في هاتفك من (متجر جوجل) Google Play.



4- تحقق من إعدادات مزامنة البريد الإلكتروني:

العديد من تطبيقات البريد الإلكتروني، مثل: Gmail، توفّر خيارًا لإيقاف تشغيل مزامنة البريد الإلكتروني المفعّلة تلقائيًا، مما يمنع التطبيق من مزامنة التحديثات في رسائل البريد الإلكتروني ويوقف إرسال إشعار عند وصول رسائل جديدة إلى البريد الإلكتروني. فإذا أوقفت تشغيل المزامنة عن طريق الخطأ، ستحتاج إلى إعادة تشغيلها من إعدادات تطبيق البريد الإلكتروني الذي تستخدمه.



5- تحقق من توفر مساحة تخزينية في هاتفك:

تتمثل إحدى الطرق الممكنة لإصلاح مزامنة البريد الإلكتروني في هاتف أندرويد في توفير مساحة تخزينية كافية في الهاتف. تحتاج في الغالب إلى الاحتفاظ بما لا يقل عن 3 إلى 4 جيجابايت من المساحة التخزينية الفارغة للمساعدة في التخفيف من أي مشكلات متعلقة بالتخزين.

البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة

