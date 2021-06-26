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السبت، 26-06-2021 11:59 ص

خطوات للوصول إلى أصوات سيري الجديدة

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الوكيل الإخباري - عندما تقوم بتغيير صوت سيري إلى أحد الأصوات الجديدة، فإن هذا الصوت يصبح معتمدًا بين جميع أجهزة آبل الذكية. 

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وهذا يعني أنك لن تحتاج لتغيير الصوت في جميع أجهزتك، ويكفي تغييره على جهاز واحد متصل بحساب آي كلاود الخاص بك.

 

الوصول إلى أصوات سيري الجديدة: 

1 - توجه إلى قائمة إعدادات الهاتف، ثم اختار سيري والبحث.
2 - وبعد ذلك قم باختيار صوت سيري، وتجد هنا مجموعة من اللهجات المختلفة لسيري بالإضافة إلى الأصوات الأربعة الخاصة بها.

3 - وتستطيع تجربة كل صوت من أصوات سيري عبر الضغط عليه، ولكن قد يقوم الهاتف بتحميل الصوت في البداية قبل تشغيله.
4 - وتأتي أصوات سيري الجديدة متاحة فقط في اللغة الإنجليزية، وليست متاحة بعد في باقي اللغات.

5 - وعلى الأغلب ستصبح الأصوات الجديدة متاحة ضمن التحديثات القادمة للنظام والمساعد الذكي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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