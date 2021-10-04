خطوات مشاركة التقارير الطبية في آيفون مع الأطباء

الوكيل الإخباري - تجمع أجهزة آيفون من أبل مجموعة من المعلومات حول صحتك وتضعها في التقارير الطبية، كما تجمع البيانات عبر ساعة آبل أيضًا.





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وتقوم بوضع جميع هذه البيانات في تطبيق الصحة الموجود في الهواتف، حيث يعتبر تطبيق صحة آيفون أحد أفضل التطبيقات الصحية حاليًا.





يجهز الهاتف التقارير الطبية ويحتفظ بها في تطبيق الصحة الخاص به، لذلك تستطيع الوصول إلى هذه التقارير عبر الخطوات التالية:

1 - توجه إلى تطبيق الصحة عبر شاشة الهاتف الرئيسية، ومن ثم اختر استعراض، ويمكنك اختيار أي بند ترغب فيه لعرضه.

2 - وتجد مجموعة من البنود الطبية والمعلومات التي يجمعها الهاتف، وتضم هذه البنود نشاطك اليومي وقياسات الجسد والقلب

3 - كما تضم معلومات عن دورات النوم والاستيقاظ الخاصة بك بالإضافة إلى بنود التغذية التي تقوم بإدخالها يدويًا.

4 - وتستطيع مشاركة هذه المعلومات مع أي جهة اتصال لديك تستخدم هواتف آيفون ونظام iOS 15، ولكن يجب أن تستخدمهم.

5- حيث تعد هذه الخاصية حصرية لأجهزة آيفون التي تستخدم iOS 15، ولن تعمل مع جهات الاتصال التي تعتمد على هواتف أندرويد.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية