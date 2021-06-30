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الأربعاء، 30-06-2021 01:50 م

خطوات مشاركة تغريدات تويتر على إنستغرام مباشرةً

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الوكيل الإخباري - أصبح بإمكانك اليوم مشاركة تغريدات تويتر على إنستغرام مباشرةً دون أخذ لقطة شاشة لها.

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وقد كانت تويتر تختبر هذه الميزة من العام الماضي، ولكن مع عدد محدود من المستخدمين، وتصل اليوم إلى جميع مستخدمي هواتف آيفون حول العالم.

 

مشاركة تغريدات تويتر على إنستغرام مباشرةً : 

 

1 - يمكنك إرسال التغريدات مباشرةً إلى إنستغرام بسهولة، وهي تعمل مثل باقي طرق مشاركة التغريدات عبر التطبيقات الأخرى.
2 - وقد جاءت هذه الخاصية بعدما لاحظت تويتر أن المستخدمين يقومون بأخذ صور للشاشة ووضعها بعد ذلك في قصص إنستغرام.
3 - ولذلك تحتاج إلى الضغط على سهم المشاركة الموجود أسفل التغريدة التي ترغب في مشاركتها.

4 - وبعد ذلك قم باختيار قصص إنستغرام حتى ترسل التغريدة إليها.

5 - وينقلك هذا الاختيار إلى تطبيق إنستغرام مباشرةً، وتجد لقطة شاشة للتغريدة جاهزة للمشاركة.

6- ولكن المشاركة تتم عبر لقطة شاشة فقط، وهذا يعني أنك لا تستطيع الضغط على رابط التغريدة حتى تنتقل إلى صفحتها.
7 - ومن المتوقع أن تتيح تويتر هذه الخاصية في المستقبل كطريقة لجذب المستخدمين إليها. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 






 




 

 


 

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