خطوات مشاركة تغريدات تويتر على إنستغرام مباشرةً

الوكيل الإخباري - أصبح بإمكانك اليوم مشاركة تغريدات تويتر على إنستغرام مباشرةً دون أخذ لقطة شاشة لها.

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وقد كانت تويتر تختبر هذه الميزة من العام الماضي، ولكن مع عدد محدود من المستخدمين، وتصل اليوم إلى جميع مستخدمي هواتف آيفون حول العالم.

مشاركة تغريدات تويتر على إنستغرام مباشرةً :

1 - يمكنك إرسال التغريدات مباشرةً إلى إنستغرام بسهولة، وهي تعمل مثل باقي طرق مشاركة التغريدات عبر التطبيقات الأخرى.

2 - وقد جاءت هذه الخاصية بعدما لاحظت تويتر أن المستخدمين يقومون بأخذ صور للشاشة ووضعها بعد ذلك في قصص إنستغرام.

3 - ولذلك تحتاج إلى الضغط على سهم المشاركة الموجود أسفل التغريدة التي ترغب في مشاركتها.

4 - وبعد ذلك قم باختيار قصص إنستغرام حتى ترسل التغريدة إليها.

5 - وينقلك هذا الاختيار إلى تطبيق إنستغرام مباشرةً، وتجد لقطة شاشة للتغريدة جاهزة للمشاركة.

6- ولكن المشاركة تتم عبر لقطة شاشة فقط، وهذا يعني أنك لا تستطيع الضغط على رابط التغريدة حتى تنتقل إلى صفحتها.

7 - ومن المتوقع أن تتيح تويتر هذه الخاصية في المستقبل كطريقة لجذب المستخدمين إليها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية











