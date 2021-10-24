خطوات منع ظهور الصور في بحث آيفون

الوكيل الإخباري - تعتمد آبل على خاصية بحث مكثفة تقوم بفحص الجهاز بأكمله سواءً كان حاسوب ماك بوك أو هاتف آيفون.

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وتستطيع هذه الخاصية التعرف على محتوى الصور الموجودة فيه هاتفك، ومن ثم تقوم بإظهار الصور التي تحتوي على الكلمات التي قمت بالبحث عنها.



يمكنك حل هذه المشكلة بخطوات بسيطة وسريعة، حيث تحتاج لاتباع الخطوات التالية:

1- توجه في البداية إلى تطبيق الإعدادات الخاص بهاتف آيفون، ومن ثم اختر تطبيق الصور، وبعد ذلك اضغط على سيري والبحث.

2- وبداخل هذه القائمة قم بإغلاق خاصية عرض المحتوى في نتائج البحث، وبذلك تمنع الصور من الظهور في شريط بحث Spotlight.

3- ويمكنك استخدام البحث داخل تطبيق الصور ذاتها، حيث تستطيع البحث عن أي صورة ترغب بها أو البحث عن محتواها عبر التطبيق.

4- وتستطيع استخدام هذه الخطوات والطريقة ذاتها مع أي تطبيق تظهر نتائجه في مربع البحث وأنت لا ترغب في رؤيتها هناك.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية