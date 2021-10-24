الأحد 24-10-2021
الوكيل الاخباري

نقابة أصحاب محطات المحروقات تطالب بعدم رفع أسعار الكاز

فلسطين: 10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا

مدعوون للمقابلات في دائرة قاضي القضاة - أسماء

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تتراجع إلى الـ35 ألفا والوفيات لا تزال فوق الألف

الاردن يحذر الاحتلال الاسرائيلي من بناء وحدات استيطانية جديدة في فلسطين

صلح عمان تستمع لـ 9 شهود دفاع عن المتهمين بقضية مستشفى السَّلط

عويس لـ الوكيل : حفلات التخرج في الجامعات يجب أن تطبق ضمن بروتوكول صحي

عزايزة: نتطلع لتكرار نموذج الجسر العربي

الملك يتفقد مركز المشارع الشامل للتربية الخاصة

الملك يبدأ الاثنين جولة تشمل النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة

الأحد، 24-10-2021 12:53 م

خطوات منع ظهور الصور في بحث آيفون

b6cee448-6ddc-4243-89e1-c514e7f0


الوكيل الإخباري - تعتمد آبل على خاصية بحث مكثفة تقوم بفحص الجهاز بأكمله سواءً كان حاسوب ماك بوك أو هاتف آيفون.

اضافة اعلان

 

وتستطيع هذه الخاصية التعرف على محتوى الصور الموجودة فيه هاتفك، ومن ثم تقوم بإظهار الصور التي تحتوي على الكلمات التي قمت بالبحث عنها.


يمكنك حل هذه المشكلة بخطوات بسيطة وسريعة، حيث تحتاج لاتباع الخطوات التالية: 

 

1- توجه في البداية إلى تطبيق الإعدادات الخاص بهاتف آيفون، ومن ثم اختر تطبيق الصور، وبعد ذلك اضغط على سيري والبحث.
2- وبداخل هذه القائمة قم بإغلاق خاصية عرض المحتوى في نتائج البحث، وبذلك تمنع الصور من الظهور في شريط بحث Spotlight.
3- ويمكنك استخدام البحث داخل تطبيق الصور ذاتها، حيث تستطيع البحث عن أي صورة ترغب بها أو البحث عن محتواها عبر التطبيق.
4- وتستطيع استخدام هذه الخطوات والطريقة ذاتها مع أي تطبيق تظهر نتائجه في مربع البحث وأنت لا ترغب في رؤيتها هناك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة









 




 

 


 

إقرأ ايضا
a9111f8e-ade2-4636-bbcf-9a758ec9eaa2

أمازون تسيطر على نتائج البحث بعلاماتها

best-vr

أفضل ألعاب الواقع الافتراضي لعام 2021

177623

كلوب هاوس توفر طريقة للترويج لعملك

انشاء-موقع-الكتروني-كيف-تنشأ-موقعك-الالكتروني-

كيفية إنشاء موقع إلكتروني مجاني في أربع خطوات

modele-conception-simple-minimal-du-logo-instagram-copy-space-3d_1379-4887-1

إنستغرام تريد زيادة شراكات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية

تطبيق-ديسكورد

خطوات استخدام الألعاب في ديسكورد