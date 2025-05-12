الإثنين 2025-05-12 02:51 م
 

خطوة بخطوة.. طريقة تحويل جهاز iPad إلى شاشة ثانية خلال دقائق

غاتعغعت
تعبيرية
 
الإثنين، 12-05-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-  إذا كنتِ تمتلكين جهاز iPad وMac، يمكنك تحسين تجربتك في العمل أو الدراسة من خلال تحويل الـiPad إلى شاشة ثانية باستخدام ميزة Sidecar. هذه الميزة الذكية من Apple تتيح لكِ توسيع مساحة العمل أو عكس الشاشة بسهولة، ما يساعدك على تنظيم المهام والعمل بكفاءة أكبر.

🔍 ما هي ميزة Sidecar؟
تتيح توصيل iPad بجهاز Mac لاسلكيًا.
يمكن استخدامها لتوسيع سطح المكتب أو عكس شاشة Mac.
تسمح بسحب التطبيقات والنوافذ بين الجهازين بكل سلاسة.
مثالية للمصممين، المبرمجين، أو الطلبة الذين يحتاجون شاشة إضافية.
متوافقة مع:
أجهزة iPad بنظام iPadOS 13 أو أحدث.
أجهزة Mac الصادرة منذ 2016 أو أحدث.

✅ شروط تفعيل Sidecar:
استخدام أحدث إصدار من macOS وiPadOS.
تفعيل Wi-Fi على كلا الجهازين.
تفعيل Handoff.
تسجيل الدخول إلى نفس Apple ID على الجهازين.

⚙️ كيفية تفعيل Handoff:
على iPad:
الإعدادات > عام > AirPlay & Continuity > فعّلي Handoff.
على Mac:
إعدادات النظام > عام > AirDrop وHandoff > فعّلي السماح بالنقل.

🖥️ خطوات استخدام iPad كشاشة ثانية:
على Mac، افتحي Control Center من الشريط العلوي.
اضغطي على "شاشة" ثم اختاري الاتصال بـ iPad.
اختاري ما إذا كنتِ تريدين توسيع الشاشة أو عكسها.
إذا كنتِ تستخدمين أكثر من شاشة، حددي iPad كجهاز العرض المطلوب.

✨ التفاعل مع شاشة iPad:
اسحبي التطبيقات والبرامج مباشرة إليه.
استخدمي الإيماءات مثل التمرير والتكبير.
استخدمي Apple Pencil (الجيل الثاني) للتفاعل الدقيق، بما في ذلك ميزة النقر المزدوج داخل التطبيقات المدعومة.

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فوشيا 

 
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