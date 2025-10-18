خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل

تاريخ إنشاء الحساب
الموقع الجغرافي
عدد تغييرات اسم المستخدم
طريقة استخدام المنصة
وذلك لمساعدة المستخدمين في تمييز الحسابات الحقيقية عن الزائفة أو الروبوتات، في ظل انتشار الحسابات المزيفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
سيبدأ الاختبار على حسابات موظفي الشركة، مع إمكانية تعطيل الميزة عبر إعدادات الخصوصية. كما أكدت المنصة أنها ستراعي حساسية المواقع الجغرافية في بعض الدول باستبدال أسماء المناطق بالدول فقط.
