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الثلاثاء، 21-12-2021 04:31 م

خلل عالمي يصيب شبكة 'سناب شات'

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الوكيل الإخباري-أعلن موقع Downdetector أن عطلا عالميا أصاب شبكة "سناب شات" اليوم الثلاثاء.

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وتبعا للموقع فإن الشكاوى في عمل شبكات "سناب شات" لدى المستخدمين في الولايات المتحدة بدأت صباح اليوم الثلاثاء منذ الساعة 9:54 بتوقيت موسكو تقريبا، وبعدها بدأت ترد الشكاوى من مستخدمي الشبكة من عدة بلدان أخرى مثل هولندا وألمانيا وكندا وبريطانيا.

 

وأشار الموقع إلى أن معظم شكاوى المستخدمين كانت تتعلق بمشكلات في عمل منظومة المراسلة في تطبيق "سناب شات"، كما اشتكى المستخدمون أيضا من عدم قدرة التطبيق من الاتصال بالخوادم الإلكترونية، وبعض المستخدمين أشاروا إلى أنهم لم يكونوا قادرين على الدخول إلى التطبيق عبر حساباتهم الإلكترونية.

 

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد أشارت مؤخرا إلى أن عددا من مستخدمي الإنترنت كانوا قد اشتكوا من عدم قدرتهم على استعادة الحسابات القديمة أو تفعيل الحسابات المتوقفة على "سناب شات".

 

روسيا اليوم

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