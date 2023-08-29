الثلاثاء 29-08-2023
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الثلاثاء، 29-08-2023 09:09 ص

خلل فني يضرب منصة X

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الوكيل الإخباري- واجه مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقاً" مشكلة فنية في تصفح المنصة.

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وأظهر موقع تعقب أعطال الإنترنت ورود آلاف البلاغات عن تعطل منصة إكس.


وعرض موقع Downdetector المُتتبع لأعطال الإنترنت تقارير المشكلات التي تمّ إرسالها خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنةً بالحجم النموذجي للتقارير حسب الوقت من اليوم. حيثُ من الشائع أن يتم الإبلاغ عن بعض المشاكل على مدار اليوم، ويقوم Downdetector بالإبلاغ عن الحوادث فقط، لكن عندما يكون عدد تقارير المشكلة أعلى بكثير من الحجم النموذجي لذلك الوقت من اليوم.


ووصل عدد المبلغين عن شكاوى في تصفح منصة إكس بين الثالثة والرابعة صباحًا إلى أكثر من 18 ألف شخص.

البيان

 




 

 


 

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