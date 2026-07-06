خلل في آيفون يستهلك 100 جيجابايت من الذاكرة

09:19 ص

الوكيل الإخباري- تشهد بعض أجهزة آيفون مؤخراً مشكلة تقنية غير معتادة، إذ أفاد مستخدمون بأن نظام iOS يستهلك مساحة تخزين كبيرة بشكل مفاجئ قد تتجاوز أحياناً 100 جيجابايت دون سبب واضح أو ملفات قابلة للحذف. اضافة اعلان





وتظهر المشكلة غالباً في قسم "بيانات النظام (System Data)"، المسؤول عن الملفات المؤقتة وذاكرة التخزين المؤقت وسجلات التشغيل، إلا أنه قد يتضخم بشكل غير طبيعي ليشغل مساحة ضخمة من الجهاز، تصل في بعض الحالات إلى 80 أو حتى 150 جيجابايت.



ولا ترتبط المشكلة بتطبيق معين، بل تظهر بشكل مفاجئ، وتؤدي إلى امتلاء الأجهزة ذات السعات المتوسطة، مما يسبب بطء الأداء وصعوبة تحميل التحديثات أو حفظ الملفات.



وحتى الآن، لم تصدر آبل حلاً رسمياً، لكن من الحلول المؤقتة إعادة تشغيل الجهاز، وتفعيل خيار Offload Unused Apps، وحذف البيانات المؤقتة، بينما يُعد إعادة ضبط المصنع (DFU Restore) من أكثر الحلول فعالية في بعض الحالات.



ويرجّح خبراء أن السبب يعود إلى خلل في إدارة التخزين المؤقت داخل iOS أو أخطاء بعد التحديثات، فيما يبقى الحل النهائي بانتظار تحديثات رسمية من آبل.





