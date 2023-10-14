السبت 14-10-2023
الوكيل الاخباري

لسبب يتعلق بمصر.. هل طلبت أميركا فعلاً تأجيل اجتياح غزة؟

المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 يواجه ظروفاً صعبة

وقفة نصرة لفلسطين في لواء بني كنانة

كتائب القسام تصدر بلاغا عسكريا رقم 8

الصحة الفلسطينية: 2215 شهيدا و8714 مصابا في غزة

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العبيدات

"الصحفيين الأردنيين" تضع إمكانياتها تحت تصرف الزملاء الفلسطينيين

الأوقاف الفلسطينية تصدر توجيهًا شرعيًا بشأن نزوح أهالي غزة

افتتاح الجناح الأردني في معرض اكسبو الدوحة وإشادة بالعلاقات الأردنية القطرية

هذا ما تبقى من الطائرة الاسرائيلية بعد قصفها من قبل المقاومة - صور

عاجل

كتائب القسام تصدر بلاغ عسكري رقم 8

السبت، 14-10-2023 11:38 ص

خلل يضرب تطبيق "واتساب" ومنصة "فيسبوك"

140220002155_whatsapp_facebook_624x351_ap


الوكيل الإخباري- أبلغ المئات من المستخدمين حول العالم، السبت، عن خلل يواجههم أثناء استخدام تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، وفي وقت لاحق تحدث مستخدمون عن خلل مماثل في "فيسبوك".

وفي وقت لاحق، عاد الموقع للعمل، ولكن لم يعرف بعد سبب العطل الذي ضرب المنصة.

اضافة اعلان


وذكر موقع "Down Detector" المتخصص برصد الانقطاعات التي تشهدها المواقع الإلكترونية والتطبيقات أنه تلقى أكثر من 1800 تقرير من حول العالم، خلال فترة وجيزة، تفيد بأن تطبيق "واتساب" لا يعمل.


ويظهر رسم بياني على الموقع ارتفاع عدد البلاغات عن أعطال في التطبيق من 40 إلى أكثر من 1000 خلال أقل من ساعة.


وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقا)، انتشر سريعا وسم (whatsappdown#) الذي تحدث فيه مغردون عن تجاربهم في صعوبة استخدام التطبيق أو انعدام القدرة نهائيا على استخدامه.


وذكر هؤلاء أن الخلل يمتد إلى دول شتى حول العالم.


وفي السياق ذاته، تحدث مستخدمون عن تعذر الوصول إلى منصة "فيسبوك" التي تملكها شركة "ميتا". 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22

هل يملك الذكاء الاصطناعي وعياً مشابهاً للإنسان؟

11

بالتزامن مع "طوفان الأقصى".. 100% زيادة بالهجمات الإلكترونية ضد إسرائيل

معلومات-عن-شركة-أندرويد

تحديث مرتقب لكافة اجهزة اندرويد

DX7A67BBFRPCDPTL6FAA64NWCE

تيليجرام يسجل آلاف المستخدمين الجدد غداة هجوم المقاومة

خاتم-Galaxy-Ring-من-سامسونج-قد-يصدر-في-2025

سامسونغ قد تطلق خاتم غالاكسي بحلول نهاية 2024

eye-measure-shutterstock

تقنية جديدة لمساعدة المرضى الذين يعانون من قصر النظر

أخبار متعلقة
2164068

واتساب: رمز سري للمحادثات المقفلة

elbashayer-2022-11-22_725701

لجميع المستخدمين .. تحديث كبير يطال "واتساب" و"ماسنجر" !

849226-1462837786

روبوت "ميتا" للدردشة تدرب عبر منشورات عامة من "فيسبوك" و"إنستغرام"

467885

علامة تشير ان هناك من يقرأ رسائلك على الفيسبوك !

ن

هذه القنوات الأكثر شعبية في "واتساب"

Screenshot 2023-06-08 160637

كيف تفعل ميزة متابعة القنوات في واتساب ؟ اتبع هذه الخطوات