خوارزمية تيك توك متاحة للبيع

الوكيل الإخباري - تبيع شركة بايت دانس بعضًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تشغل تطبيقها للفيديو تيك توك إلى مواقع الويب والتطبيقات خارج الصين، حيث توسع تدفقات إيراداتها قبل الطرح العام الأولي.





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عينت الوحدة الجديدة موظفين في سنغافورة ولندن وهونج كونج كانوا يعملون سابقًا في شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت.



وتقلد تيان يى هي، أحد الموظفين القدامى في بايت دانس، منصب رئيس BytePlus في سنغافورة منذ شهر يونيو.



ويبدو أن مجموعة أدوات BytePlus تنافس خدمات الذكاء الاصطناعي من أمثال أمازون وجوجل ومايكروسوفت. بالإضافة إلى مجموعات صينية أخرى مثل علي بابا وبايدو وتينسنت.

ويأتي الظهور الدولي الأول لوحدة BytePlus بعد إطلاق خدمة مماثلة في الصين تسمى Volcano Engine، ومن بين عملائها جيلي وفيفو.



ويعتبر تطبيق التعاون المسمى Lark الذي تم إطلاقه في عام 2019 أول منتج مؤسسي لشركة بايت دانس.



ويأتي توجهها الجديد في الوقت الذي يتهدد فيه النمو السريع لتطبيق تيك توك عبر الوصول إلى الحد الأقصى.

وتختبر بايت دانس مجموعة من المنتجات الجديدة للتنويع بعيدًا عن تيك توك. بما في ذلك ألعاب الهاتف وتطبيقات تحرير الفيديو.



وسعت بايت دانس إلى تسجيل العلامات التجارية المرتبطة بكل من BytePlus و Volcano Engine في الولايات المتحدة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية











