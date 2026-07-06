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دراسة: الخوارزميات تستخدم الحالة المزاجية لتوجيه قرارات الشراء

شصي
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 02:19 م
الوكيل الإخباري-   اعتمد التسويق الرقمي لسنوات على تتبع سلوك المستخدمين، لكنه في عام 2026 انتقل إلى مرحلة التخصيص الفائق (Hyper-Personalization)، حيث أصبحت الخوارزميات تتنبأ برغبات المستخدمين قبل أن يدركوها.اضافة اعلان


ويستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم إشارات دقيقة مثل أنماط التصفح، مدة التوقف على المحتوى، والتفاعل العاطفي، لاستنتاج الحالة النفسية واستهداف المستخدم في اللحظة الأكثر قابلية للشراء.

كما تعمل بعض الشركات على تطوير «التوأم الرقمي السلوكي» لمحاكاة المستخدمين واختبار الإعلانات عليهم مسبقًا، إلى جانب تقنيات تحليل عاطفي لاختيار الرسائل التسويقية الأكثر تأثيرًا.

ورغم هذه التطورات، تثير هذه التقنيات مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية وتوجيه قرارات الشراء عبر هندسة سلوك المستخدمين.
 
 


gnews

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