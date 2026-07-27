دراسة تحذر: روبوتات الدردشة قد تضعف علاقات المراهقين الإنسانية

وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية "The Lancet Child & Adolescent Health"، أن هذه الأدوات تقدم إجابات فورية وغير حاكمة، لكنها قد تدفع بعض المراهقين إلى استبدال التفاعل مع الآخرين بعلاقات رقمية أكثر سهولة.
وأشار الباحثون إلى خطرين رئيسيين: الأول هو "الإزاحة العلائقية"، حيث يقل اعتماد المراهق على العلاقات الحقيقية، ما قد يحد من فرص تعلم مهارات حل النزاعات والتعامل مع المشاعر.
وأكد الباحثون أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي منعه بالكامل، إذ يمكن أن يكون أداة مفيدة للدعم، خاصة لمن يصعب عليهم الوصول إلى خدمات نفسية أو استشارية، بشرط أن يُصمم بطريقة تشجع على التواصل البشري لا استبداله.
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