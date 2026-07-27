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دراسة تحذر: روبوتات الدردشة قد تضعف علاقات المراهقين الإنسانية

شثبي
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 10:56 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة لباحثين من "جامعة ولاية أريزونا الأميركية" أن استخدام المراهقين المتزايد لروبوتات الدردشة مثل "ChatGPT" و "Claude" قد يوفر دعمًا سريعًا لهم في قضايا مثل الصداقات والخلافات والعلاقات، لكنه يثير مخاوف من تأثيره في تعلم مهارات التواصل الإنساني.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية "The Lancet Child & Adolescent Health"، أن هذه الأدوات تقدم إجابات فورية وغير حاكمة، لكنها قد تدفع بعض المراهقين إلى استبدال التفاعل مع الآخرين بعلاقات رقمية أكثر سهولة.

وأشار الباحثون إلى خطرين رئيسيين: الأول هو "الإزاحة العلائقية"، حيث يقل اعتماد المراهق على العلاقات الحقيقية، ما قد يحد من فرص تعلم مهارات حل النزاعات والتعامل مع المشاعر.

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أما الثاني فهو "التعلم العلائقي غير التكيفي"، إذ قد تخلق روبوتات الدردشة توقعات غير واقعية عن العلاقات بسبب استجابتها الدائمة والمتفهمة.

وأكد الباحثون أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي منعه بالكامل، إذ يمكن أن يكون أداة مفيدة للدعم، خاصة لمن يصعب عليهم الوصول إلى خدمات نفسية أو استشارية، بشرط أن يُصمم بطريقة تشجع على التواصل البشري لا استبداله.

 
 


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