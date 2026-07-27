دراسة تحذر: روبوتات الدردشة قد تضعف علاقات المراهقين الإنسانية

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة لباحثين من "جامعة ولاية أريزونا الأميركية" أن استخدام المراهقين المتزايد لروبوتات الدردشة مثل "ChatGPT" و "Claude" قد يوفر دعمًا سريعًا لهم في قضايا مثل الصداقات والخلافات والعلاقات، لكنه يثير مخاوف من تأثيره في تعلم مهارات التواصل الإنساني.



وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية "The Lancet Child & Adolescent Health"، أن هذه الأدوات تقدم إجابات فورية وغير حاكمة، لكنها قد تدفع بعض المراهقين إلى استبدال التفاعل مع الآخرين بعلاقات رقمية أكثر سهولة.



وأشار الباحثون إلى خطرين رئيسيين: الأول هو "الإزاحة العلائقية"، حيث يقل اعتماد المراهق على العلاقات الحقيقية، ما قد يحد من فرص تعلم مهارات حل النزاعات والتعامل مع المشاعر.

اضافة اعلان