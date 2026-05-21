دراسة تقنية: الشحن السلكي أسرع وأكثر كفاءة من اللاسلكي

الوكيل الإخباري- يتساءل كثير من مستخدمي الهواتف الذكية عمّا إذا كان بالإمكان شحن الهاتف باستخدام الكابل والشاحن اللاسلكي في الوقت نفسه بهدف تسريع عملية الشحن وتقليل وقت الانتظار.





وبحسب تقارير تقنية، فإن الهواتف الحديثة لا تسمح فعليًا بالاستفادة من الطريقتين معًا، إذ تعتمد على نظام ذكي لإدارة الطاقة يختار مصدر الشحن الأكثر كفاءة تلقائيًا.



وعند توصيل الهاتف بكابل USB ووضعه في الوقت نفسه على شاحن لاسلكي، يمنح الجهاز الأولوية للشحن السلكي لأنه الأسرع والأكثر كفاءة، بينما يتم إيقاف أو تجاهل الشحن اللاسلكي.



ويشير خبراء إلى أن الجمع بين الشحن السلكي واللاسلكي قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف، ما قد يؤثر على عمر البطارية وكفاءتها على المدى الطويل، لذلك تُبرمج الهواتف لمنع هذا النوع من الاستخدام المزدوج حمايةً للمكونات الداخلية.



ورغم ذلك، تبقى لكل طريقة استخداماتها الخاصة، إذ يُستخدم الشحن السلكي عند الحاجة إلى سرعة أكبر، بينما يوفّر الشحن اللاسلكي راحة وسهولة أثناء العمل أو النوم.



وفي الخلاصة، فإن شحن الهاتف بالكابل والشاحن اللاسلكي في الوقت نفسه غير ممكن عمليًا في معظم الهواتف الحديثة، لأن الجهاز يختار تلقائيًا الشحن السلكي حفاظًا على البطارية وتجنبًا لارتفاع الحرارة.





