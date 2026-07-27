دراسة تكشف دور الرياضات الإلكترونية في تقوية القدرات الذهنية

ويحتاج اللاعبون المحترفون إلى تطوير مهارات إدراكية مهمة، أبرزها "التركيز، والذاكرة النشطة، وسرعة رد الفعل، والوعي المكاني"، إذ تساعدهم على تحليل المواقف واتخاذ قرارات سريعة أثناء المنافسات.
وأشارت دراسات إلى أن ممارسة بعض ألعاب الفيديو قد تسهم في تحسين الذاكرة والقدرات الإدراكية، حيث أظهرت إحدى الدراسات تحسنًا يقارب 12% في اختبارات الإدراك لدى المشاركين بعد ممارسة ألعاب تتطلب تركيزًا بصريًا وذهنيًا لمدة أسبوعين.
وأوضح الباحثون أن الألعاب التفاعلية تحفّز مناطق في الدماغ مرتبطة بتكوين الذكريات، لكنها تحتاج إلى التنوع والتحدي المستمر للحفاظ على تأثيرها، إذ قد يتراجع التحسن عند تكرار اللعبة نفسها لفترات طويلة.
ولتحسين الأداء الذهني في الرياضات الإلكترونية، ينصح الخبراء بالاهتمام بالتمارين العقلية، وإدارة التوتر، والحصول على نوم كافٍ، إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الداعمة لصحة الدماغ مثل أوميغا 3، ومضادات الأكسدة، وفيتامينات B، والمغنيسيوم.
-
أخبار متعلقة
-
آبل تدخل سباق النظارات الذكية.. منافسة جديدة مع ميتا
-
دراسة تحذر: روبوتات الدردشة قد تضعف علاقات المراهقين الإنسانية
-
السعودية تعزز مكانتها عالميًا في سرعات الإنترنت
-
"يوتيوب" يتوقف عن العمل على بعض الأجهزة
-
دراسة تكشف فوائد تشغيل وضع الطيران ليلًا
-
خطأ بشري وراء اختراق نموذج OpenAI لمنصة شهيرة
-
هل يشكل البلوتوث خطرًا على هاتفك؟ خبراء يوضحون
-
فيسبوك يختبر واجهة جديدة لمنافسة تيك توك