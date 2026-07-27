دراسة تكشف دور الرياضات الإلكترونية في تقوية القدرات الذهنية

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الوكيل الإخباري- شهدت الرياضات الإلكترونية نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تحولت من هواية إلى ظاهرة عالمية تستقطب ملايين اللاعبين والمشاهدين، مع جوائز مالية ضخمة جعلت المنافسة تعتمد على قدرات ذهنية عالية إلى جانب المهارة. اضافة اعلان





ويحتاج اللاعبون المحترفون إلى تطوير مهارات إدراكية مهمة، أبرزها "التركيز، والذاكرة النشطة، وسرعة رد الفعل، والوعي المكاني"، إذ تساعدهم على تحليل المواقف واتخاذ قرارات سريعة أثناء المنافسات.



وأشارت دراسات إلى أن ممارسة بعض ألعاب الفيديو قد تسهم في تحسين الذاكرة والقدرات الإدراكية، حيث أظهرت إحدى الدراسات تحسنًا يقارب 12% في اختبارات الإدراك لدى المشاركين بعد ممارسة ألعاب تتطلب تركيزًا بصريًا وذهنيًا لمدة أسبوعين.



وأوضح الباحثون أن الألعاب التفاعلية تحفّز مناطق في الدماغ مرتبطة بتكوين الذكريات، لكنها تحتاج إلى التنوع والتحدي المستمر للحفاظ على تأثيرها، إذ قد يتراجع التحسن عند تكرار اللعبة نفسها لفترات طويلة.



ولتحسين الأداء الذهني في الرياضات الإلكترونية، ينصح الخبراء بالاهتمام بالتمارين العقلية، وإدارة التوتر، والحصول على نوم كافٍ، إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الداعمة لصحة الدماغ مثل أوميغا 3، ومضادات الأكسدة، وفيتامينات B، والمغنيسيوم.









