دعاوي قضائية تواجه شركة تويتر لعدم دفعها إيجار مكاتبها

الوكيل الإخباري - رفعت شركة عقارية في سان فرانسسكو الأميركية دعوى قضائية على شركة تويتر، وذلك لتخلف الأخيرة عن دفع إيجار مكاتبها الرئيسية لشهري كانون الاول وكانون الثاني.



وتخلفت تويتر بحسب الدعوى عن دفع 3.36 مليون دولار إيجارا لشهر كانون الاول الماضي، ومبلغ 3.4 مليون دولار إيجارا مستحقا لشهر كانون الثاني.



كذلك تخلفت تويتر عن دفع إيجار مكاتبها في كل من لندن وآسيا، بالإضافة إلى مبالغ مستحقة عن إيجار رحلات طيران خاصة، في الوقت الذي يقوم فيه المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك بحملة كبيرة لتخفيض التكاليف عبر الاستغناء عن آلاف الموظفين.

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