دعم التطبيقات والألعاب لتعدد المنصات

الوكيل الإخباري - تختلف التطبيقات والألعاب باختلاف المنصات التي تتوفر عليها. وذلك حيث إن التطبيقات التي تتوفر لنظام ويندوز غير تلك التي تتوفر لنظام ماك. كما أن التطبيقات التي تتوفر لأندرويد و iOS تكون مختلفة هي الأخرى. إلا أن هناك تطبيقات وألعاب تعرف بدعمها لتعدد المنصات، أو Cross-Platform.





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وتعمل هذه التطبيقات والألعاب بنفس الجودة وتقدم نفس الخدمات والمميزات لكن عبر المنصات المختلفة. وقد انتشرت التطبيقات الداعمة لتعدد المنصات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع تطور أنظمة التشغيل وتقنيات البرمجة.





ويستخدم مصطلح Cross-Platform في الإشارة للبرمجية التي تتكامل مع أكثر من نظام تشغيل في نفس الوقت. ومثال على ذلك تطبيق VLC لتشغيل الفيديو، وهو الذي يعمل على ويندوز، وماك، ولينكس، وكذلك أندرويد و iOS.



وقد بدأت الألعاب الإلكترونية هي الأخرى في دعم اللعب عبر المنصات. حيث إن لعبة مثل فورتنايت تعمل بشكل ممتاز على الحاسب الشخصي، ومنصات الألعاب المنزلية بأنواعها، وكذلك الهواتف الذكية.

ومن ناحية أخرى، هناك أشكال مختلفة لهذه الخاصية. لكن عند الحديث عن التطبيقات والبرامج بشكل عام فإن أفضل مؤشر على دعم تعدد المنصات هو دعم تشغيل نفس أنواع الملفات على البرنامج عبر منصات مختلفة. ولكن في حالة عدم دعم نفس البرنامج على منصة أخرى لنفس النوع الخاص بالمنصة الأولى فإن هذا البرنامج لا يقدم مميزات تعدد المنصات بشكل سليم.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية