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الثلاثاء، 15-06-2021 12:37 م

دعوة إلى مالكي أجهزة أيفون القديمة إلى تحديثها

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الوكيل الإخباري - طرحت شركة آبل تحديثًاً أمنيًا جديدًا لأجهزتها القديمة التي تعمل عبر نظام التشغيل iOS 12 مثل iPhone 5s و iPhone 6 و iPhone 6 Plus و iPad Air و iPad mini 2 و iPad mini 3 و iPod touch (الجيل السادس).

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ويأتي ذلك من أجل إصلاح ثلاث نقاط الضعف بما في ذلك واحدة CVE-2021-30737 قد تؤدي إلى تلف الذاكرة في وحدة فك الترميز ASN.1.

 

وقالت شركة آبل في ملاحظات الإصدار لتحديث iOS 12.5.4: يوفر هذا التحديث تحديثات أمنية مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين.


وبينما تم إطلاق معظم الأجهزة التي تعمل عبر إصدار iOS هذا في عام 2013 أو 2014. ويبلغ عمرها حاليًا ستة أو سبعة أعوام، استمرت آبل في تحديثها بإصلاحات أمنية مهمة.


وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة لم تتلق أي ميزات جديدة مع إطلاق iOS 13. إلا أنها لا تزال قيد الاستخدام على نطاق واسع.

 

ويقول تقرير صادر عن DeviceAtlas إن نحو 8 في المئة من مستخدمي آيفون اعتبارًا من عام 2020 ما زالوا يستخدمون iPhone 5s أو iPhone 6 أو iPhone 6 Plus.


ووفقًا لعملاقة التكنولوجيا، يستهدف تصحيح البرنامج الجديد شهادة متطفلة وثغرتين من ثغرات WebKit، مما قد يؤدي إلى التنفيذ التعسفي للتعليمات البرمجية بواسطة الأجهزة.

 

WebKit هو محرك متصفح الويب الذي يستخدمه سفاري بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى عبر iOS.


وفي هذه الثغرة الأمنية التي تم الإبلاغ عنها، إذا فتح المستخدمون صفحة معدة بشكل ضار، يمكن للنظام تنفيذ تعليمات برمجية غير قانونية في الخلفية يمكن أن تفتح الباب أمام الهجمات الإلكترونية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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