الخميس 2026-04-23 02:42 م

دعوى قضائية جديدة ضد "ميتا" بتهمة التضليل وجني أرباح من إعلانات احتيالية على منصاتها

الخميس، 23-04-2026 01:14 م

الوكيل الإخباري-   تواجه ميتا دعوى قضائية جديدة تتهمها بعدم حماية مستخدميها من الإعلانات الاحتيالية، في قضية قد تتحول إلى دعوى جماعية رفعها الاتحاد الاستهلاكي الأمريكي.

وبحسب الدعوى، التي نشرتها مجلة وايرد، فإن الشركة المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام انتهكت قوانين حماية المستهلك في العاصمة واشنطن، من خلال تضليل المستخدمين بشأن مخاطر الاحتيال على تطبيقاتها، وسعيها لتحقيق الأرباح على حساب سلامة المستخدمين.


واستعرض الفريق القانوني أمثلة على إعلانات احتيالية وُجدت في مكتبة إعلانات "ميتا"، من بينها عروض لهواتف "آيفون" مجانية، وأخرى تزعم تقديم مبالغ مالية للأشخاص المولودين في أعوام محددة، فيما تعتمد بعض هذه الإعلانات على مقاطع فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي.


ولا تُعد هذه القضية الأولى من نوعها، إذ كانت ممارسات "ميتا" الإعلانية محل جدل سابق، بعد تقارير نشرتها رويترز أشارت إلى أن الشركة تجني مليارات الدولارات من إعلانات تروّج لعمليات احتيال وسلع محظورة، إلى جانب صعوبات داخلية في التعامل مع المعلنين المخالفين.


وتذهب الدعوى إلى أن "ميتا" تتبع سياسة تقضي بفرض رسوم أعلى على المعلنين الأكثر خطورة بدلًا من حظرهم، ما يعني—وفق الادعاءات—أن زيادة خطورة المعلن قد تقابلها زيادة في أرباح الشركة.


في المقابل، نفت "ميتا" هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تعمل بشكل مكثف لمكافحة الاحتيال على منصاتها، وأنها أزالت خلال العام الماضي أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي، 92% منها قبل الإبلاغ عنها، إضافة إلى إغلاق نحو 10.9 ملايين حساب مرتبط بأنشطة احتيالية.

 
 


أحدث الأخبار

الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

أخبار محلية الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

شؤون برلمانية لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تعزيز دور الشباب في حماية التراث الثقافي

الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

أخبار محلية الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء

منوعات دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء

الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

أخبار محلية الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

طب وصحة فوائد وأضرار شرب زيت الزيتون صباحًا

فرنسا تأمل في فرض عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين "في الأيام المقبلة"

عربي ودولي فرنسا تأمل في فرض عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين "في الأيام المقبلة"



 
 






