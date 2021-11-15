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الإثنين، 15-11-2021 09:01 م

دعوى قضائية ضد أمازون بسبب الحوادث

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الوكيل الإخباري - قد يتم فصل أسطول أمازون من سائقي التوصيل عن المستودعات. ولكن الشركة لا تزال تراقب سائقيها وقامت بتركيب كاميرات تعمل دائمًا في شاحنات التوصيل الخاصة بها. كما أنها طلبت من السائقين الموافقة على مراقبة الذكاء الاصطناعي للكشف عن التثاؤب.

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ومع ذلك، فإن نظام المراقبة هذا هو الذي يضع أمازون في مرمى نيران الدعوى القضائية التي تدعي أنها هي المسؤولة عن حادث سيارة غير مجرى الحياة.

ويصف تقرير بلومبرج تفاصيل الحادث، وكذلك كيف يمكن لدعوى واحدة أن تغير الطريقة التي تتعامل بها الفرق القانونية مع مواقف مماثلة في المستقبل.

ووقع الحادث في وقت سابق من هذا العام، عندما كان أنس رنا البالغ من العمر 24 عامًا يركب المقعد الخلفي لسيارة شقيقه Model S من تيسلا عبر طريق أتلانتا السريع.


وبعد أن توقفت السيارة خلف سيارة معطلة، اصطدمت سيارة توصيل تابعة لشركة أمازون بمؤخرة سيارة تيسلا، مما تسبب في إصابة رنا بإصابات كبيرة في الدماغ والحبل الشوكي.


وأمضى الشاب البالغ من العمر 24 عامًا شهورًا وهو يتشبث بالحياة، وجهاز التنفس الصناعي يساعده على التنفس.


ويتنقل رنا الآن بواسطة كرسي متحرك بمحرك. ولا يستطيع القيام بمهام بسيطة مثل إطعام نفسه أو تغيير القنوات بجهاز تحكم عن بعد.

 

وحطم الحادث أحلامه في الالتحاق بكلية الطب. ويركز الشاب – الذي كان يطمح في يوم من الأيام أن يصبح طبيبًا – على شفائه. كما أنه غير متأكد من كونه قد يمشي مرة أخرى أو يتحكم بذراعيه.


ورفع رنا دعوى قضائية ضد أمازون في شهر يونيو، مدعي أنها مسؤولة عن الحادث. ولكن كما يشير التقرير، تقول الشركة إنه لا يمكن محاسبتها بسبب حقيقة أن سائق التوصيل من الناحية الفنية لم يكن موظفًا لديها.


وعمل سائق التوصيل لصالح شركة Harper Logistics، وهي إحدى شركاء خدمة التوصيل الذين تستخدمهم أمازون للشحن.


وتم إطلاق برنامج شركاء خدمة التوصيل في عام 2018. ويوظف شركاء أمازون أكثر من 260 ألف سائق على مستوى العالم. ويزعم بعضهم أن أصحاب العمل يطلبون منهم إيقاف تشغيل تطبيقات السلامة الخاصة بهم للوفاء بالحصص.

 

وهذا هو السبب في أن الدعوى القضائية التي رفعها رنا تستهدف خوارزميات أمازون وتطبيقاتها وأجهزتها التي تستخدمها الشركة لإدارة العاملين بها.


ويهدف المحامي في قضية رنا، سكوت هاريسون، إلى إثبات أن الشركة تمارس السيطرة على شركاء خدمة التوصيل باستخدام التكنولوجيا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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