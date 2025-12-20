دليل شامل لإصلاح مشكلات البلوتوث في ويندوز

الوكيل الإخباري- يعاني العديد من مستخدمي ويندوز 10 و11 من مشكلات في البلوتوث تؤثر على أداء الأجهزة اللاسلكية مثل السماعات وماسحات الصور ولوحات المفاتيح.

الأسباب الشائعة:

إعدادات خاطئة أو خدمات نظام متوقفة.

تعريفات (Drivers) قديمة أو غير متوافقة.

مشاكل في الأجهزة نفسها أو تحديثات ويندوز الأخيرة.



خطوات الحل وفقًا لمايكروسوفت:

تشغيل مستكشف الأخطاء المدمج وإعادة تشغيل البلوتوث.

إزالة الجهاز وإعادة إضافته في إعدادات Bluetooth & Devices.

تحديث تعريفات البلوتوث عبر Device Manager للحصول على أحدث نسخة.

التأكد من وضع الاقتران الصحيح، شحن الجهاز، وضبط إعدادات الصوت إذا كان الجهاز صوتيًا.



مشكلات شائعة:

اتصال ناجح لكن عدم خروج الصوت.

انقطاع الاتصال أو الحاجة لإعادة الاقتران المتكرر.

صعوبة في نقل الملفات رغم تفعيل البلوتوث.



تحديث التعريفات والإعدادات بشكل صحيح غالبًا ما يحل معظم مشكلات البلوتوث في ويندوز.