الإثنين 2026-06-15 10:05 م

دولة تحظر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً

بريطانيا تحظر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً
تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 07:56 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء البريطاني، Keir Starmer، أن بلاده ستمنع من تقل أعمارهم عن 16 عاماً من استخدام مجموعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي، واصفاً القرار بأنه "لحظة فارقة لبلادنا".اضافة اعلان


وأكد ستارمر أنه سيتصدى لأي مقاومة من شركات التكنولوجيا لهذه الخطوة، التي تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار والحد من الإفراط في استخدام الشاشات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه "غير مستعد لتقديم تنازلات تؤثر على سلامة أطفالنا وسعادتهم"، مشدداً على التزام حكومته باتخاذ إجراءات لحماية الفئات العمرية الصغيرة في البيئة الرقمية.

ولم يحدد ستارمر على الفور التطبيقات التي سيشملها الحظر، لكنه أوضح أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
 
 


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