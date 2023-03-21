دولينغو تعمل على بناء تطبيق مخصص للموسيقى

الوكيل الإخباري - من المعروف أن تطبيق دولينغو يساعد على تعلم لغة جديدة، أو على الأقل التعرف على اللغة المحلية للمكان الذي تزوره، ويعمل فريق دولينغو حالياً على إنشاء تطبيق خاص لتعليم الموسيقى.



ووفقاً لإعلان وظيفة على دولينغو، هناك فريق صغير يعمل حالياً على إنشاء التطبيق الجديد، إعلان الوظيفة مخصص لـ "خبير في تعليم الموسيقى يجمع بين المعرفة النظرية لأبحاث علوم التعلم ذات الصلة والخبرة التعليمية العملية".



وكل من سيحصل على الوظيفة سيكون مسؤولاً عن التأكد من أن التطبيق راسخ في تعليم الموسيقى، وعليه ترجمة "نتائج البحث إلى أفكار ملموسة" يمكن استخدامها في أنشطة "التعلم بالممارسة" التي يشتهر بها دولينغو، كما يتعين عليهم أخذ زمام المبادرة في تطوير المناهج الدراسية، مما يدل على أن التطبيق لا يزال في مراحله الأولى.



وإذا تم إصدار تطبيق Duolingo Music، فسوف ينضم إلى قائمة الشركة المتزايدة لتطبيقات التعلم التي تتضمن تطبيق ABC الخاص بها، والذي يعلم الأطفال كيفية القراءة والكتابة، ويحتوي أيضاً على تطبيق اختبار اللغة الإنجليزية للحصول على شهادة اللغة وتطبيق الرياضيات، الذي يستخدم الرسوم المتحركة الملونة والتمارين التفاعلية لمساعدة الأشخاص على تعلم الضرب والقسمة والكسور والهندسة والقياسات.



وتقوم الشركة على الأرجح بالتنويع لضمان بقائها ونمو دخلها في المستقبل. ويبدو أن خطتها ناجحة حتى الآن: وفي تقرير أرباحها للربع الرابع من عام 2022، كشفت دولينغو أنها شهدت زيادة بنسبة 67 بالمائة في المشتركين المدفوعين عن العام السابق، بحسب موقع إن غادجيت.

اضافة اعلان

24